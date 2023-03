Slovenskí strelci nepostúpili z kvalifikácie trapu v Dauhe

Dauha 11. marca (TASR) - Slovenskí strelci nepostúpili do vyraďovačky trapu na podujatí Svetového pohára v katarskej Dauhe. Z pätice Slovákov dopadol najlepšie Marián Kovačócy, ktorý obsadil 56. miesto so 117 bodmi. Na postup mu chýbali štyri presné rany.



S rovnakým počtom bodov skončil o dve pozície nižšie jeho krajan Hubert Olejnik a so 115 presnými zásahmi bol na 74. priečke Adrián Drobný. Do najlepšej stovky sa zmestil ešte 85. Erik Varga (113 b) a najnižšie zo Slovákov bol Michal Slamka, ktorý obsadil 105. miesto (108).