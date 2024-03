Slovenskí strelci obsadili 10. miesto vo vzduchovej puške trio

ME vzduchové zbrane (Györ/Maď.):



muži - vzduchová puška trio: 1. Turecko (Yusuf Dikec, Ismail Keles, Bugra Selimzade) 17, 2. Ukrajina (Oleg Omelčuk, Pavlo Korostylov, Viktor Bankin) 11, 3. Maďarsko (János Polgár, Miklós Tátrai-Fejés, Szabolcs Trajér), 4. Lotyšsko, 5. Nemecko, 6. Švajčiarsko, 7. Poľsko, 8. Nórsko, kval.: ... 10. SLOVENSKO (Juraj Tužinský, Marek Kostúr, Peter Baláž)



vzduchová pištoľ trio: 1. Ukrajina (Svjatoslav Hudzyij, Sergij Kuliš, Oleg Carkov), 2. Chorvátsko (Petar Gorsa, Miran Maričič, Josip Sikavica), 3. Maďarsko, (Richard Soma Hammerl,, Zalan Pekler, István Peni), 4. Nemecko, 5. Srbsko, 6. Rakúsko, 7. Švajčiarsko, 8. Švédsko



ženy - vzduchová puška trio: 1. Nemecko (Anna Janssenová, Anita Mangoldová, Larissa Wegnerová) 17, 2. Poľsko (Aneta Stankiewiczová, Julia Ewa Piotrowská, Izabella Kinga Dudeková), 3. Maďarsko (Eszter Meszárosová, Eszter Dénesová, Gitta Bajósová), 4. Nórsko, 5. Srbsko, 6. Rakúsko, 7. Slovinsko, 8. Švajčiarsko ... kval.: 15. SLOVENSKO (Zuzana Ňakátová, Kamila Novotná, Daniela Demjén Pešková)



vzduchová pištoľ trio: 1. Maďarsko (Rahel Sara Fabianová, Miriam Jakóová, Veronika Majorová), 2. Ukrajina (Julija Isačenková, Vilena Bevzová, Olena Kostevičová), 3. Bulharsko (Antoaneta Kostadinová, Miroslava Minčevová, Radoslavova Adiel Ilievová), 4. Gruzínsko, 5. Poľsko, 6. Srbsko, 7. Azerbajdžan, 8. Nemecko



Györ 1. marca (TASR) - Slovenskí strelci Juraj Tužinský, Marek Kostúr a Peter Baláž obsadili 10. miesto na ME v Györi v disciplíne vzduchová puška trio. Do osemčlenného finále sa neprebojovali, v kvalifikácii dosiahli 565 bodov. Zo zlatých medailí sa tešili Turci Yusuf Dikec, Ismail Keles a Bugra Selimzade po finálovom triumfe nad reprezentantmi Ukrajiny.Z kvalifikácie sa do štvrťfinále neprebojovali ani Zuzana Ňakátová, Kamila Novotná a Daniela Demjén Pešková, ktoré obsadili vo vzduchovej puške trio konečné 15. miesto. Triumfovali Nemky Anna Janssenová, Anita Mangoldová, Larissa Wegnerová, ktoré vo finále zdolali Poľsko.