Slovenskí tenisti nastúpia proti Francúzsku na harde v Le Portel
Slováci zvládli v septembri duel I. svetovej skupiny proti Kolumbii, ktorú v domácom prostredí v bratislavskom NTC zdolali 3:1.
Autor TASR
Paríž 3. decembra (TASR) - Slovenskí tenisti odohrajú zápas 1. kola kvalifikácie Davisovho pohára na pôde Francúzska na harde v Le Portel. Hrať sa bude 7.-8. februára 2026 v hale Chaudron s kapacitou 3400 divákov, ktorá je domovským stánkom basketbalového klubu ESSM Le Portel. Informovala o tom Francúzska tenisová federácia na svojej oficiálnej webovej stránke.
„Hrať Davis Cup v domácom prostredí je vždy výnimočné. V Le Portel ležiacom v departemente Pas-de-Calais sú vášniví organizátori športových podujatí. V minulosti sa tu už konali dva zápasy Pohára Billie-Jean Kingovej. Tešíme sa, že budeme hrať pred zaplneným hľadiskom, ktoré bude určite mohutne povzbudzovať náš daviscupový tím," uviedol kapitán francpzskej daviscupovej reprezentácie Paul-Henri Mathieu.
Slováci pod vedením kapitána Tibora Tótha zvládli v septembri duel I. svetovej skupiny proti Kolumbii, ktorú v domácom prostredí v bratislavskom NTC zdolali 3:1. Francúzi si zahrali v novembri na finálovom turnaji v Bologni, kde vo štvrťfinále podľahli Belgicku 0:2. Vo svetovom rebríčku ATP figuruje v prvej stovke až 14 francúzskych hráčov, zatiaľ čo najvyššie postavený Slovák je Lukáš Klein na 140. mieste.
