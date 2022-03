Slovenskí tenisti vedú v kvalifikácii DC nad Talianskom

SLOVENSKO - Taliansko 2:1 po štvorhre



Norbert Gombos - Jannik Sinner 4:6, 6:4, 4:6



Filip Horanský - Lorenzo Sonego 7:6 (2), 6:3



Filip Polášek, Igor Zelenay - Simone Bolelli, Jannik Sinner 6:3, 1:6, 7:6 (3)

Bratislava 5. marca (TASR) - Slovenskí tenisti vedú v kvalifikačnom dueli o postup na finálový turnaj Davisovho pohára nad Talianskom 2:1. O dôležitý druhý bod pre domáce farby sa na harde v bratislavskom NTC postarali v sobotňajšej štvorhre Filip Polášek s Igorom Zelenayom, ktorí zdolali pár Simone Bolelli, Jannik Sinner 6:3, 1:6, 7:6 (3).Taliansky kapitán Filippo Volandri urobil pred zápasom zmenu a namiesto pôvodne nominovaného Stefana Travagliu poslal na dvorec Sinnera. Taliani mali za stavu 1:1 pri podaní Zelenaya k dispozícii dva brejkbaly, slovenskí deblisti ich však odvrátili, čo ich povzbudilo. Za stavu 3:2 aj vďaka dvom výborným reakciám Poláška na sieti súperov brejkli pri podaní Bolelliho a prvý set už dotiahli do úspešného konca. V deviatom geme pri podaní Poláška odvrátili dva brejkbaly a následne premenili hneď prvý setbal.Na začiatku druhého dejstva sa Bolelli so Sinnerom chytili na returne, v druhom geme čistou hrou prelomili Poláškovo podanie a vybudovali si náskok 3:0. Za stavu 4:1 Poláška opäť brejkli a vynútili si tretí set. V ňom si až do stavu 3:3 všetci aktéri suverénne vyhrávali svoje podania. V siedmom geme prehrávali Slováci pri podaní Poláška 0:30, no dostali sa z náročnej situácie a o všetkom napokon rozhodol tajbrejk. V ňom dominoval slovenský pár, ktorý za stavu 6:3 po skvelom voleji Zelenaya premenil hneď prvý mečbal. Spoločnú daviscupovú bilanciu vo štvorhre si Polášek so Zelenayom vylepšili na 6:0." uviedol Zelenay.Polášek vyzdvihol výkon deblového partnera. "" zdôraznil víťaz Australian Open z roku 2021.