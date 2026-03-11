< sekcia Šport
Slovenskí útočníci zbierali mínusové body, Černák ani Regenda nehrali
Ako jediný z nich sa z víťazstva tešil Juraj Slafkovský z Montrealu, ktorého tím zdolal Toronto 3:1.
New York 11. marca (TASR) - V nočných zápasoch zámorskej hokejovej NHL sa predstavila trojica slovenských útočníkov, no ani jeden z nich sa nezapísal do kanadského bodovania. Ako jediný sa z víťazstva tešil Juraj Slafkovský z Montrealu, ktorého tím zdolal Toronto 3:1. Dalibor Dvorský nebodoval v deviatom zápase za sebou a nezabránil domácej prehre St. Louis s New Yorku Islanders 3:4 po predĺžení. Calgary v zostave s Martinom Pospíšilom prehralo na klzisku New Yorku Rangers 0:4.
Slafkovský bol so štyrmi strelami jeden z troch najaktívnejších hráčov Montrealu. Slafkovský nazbieral v 63 zápasoch 52 kanadských bodov a s predstihom si vytvoril osobný rekord v základnej časti NHL. Canadiens si víťazstvom upevnili 3. miesto v Atlantickej divízii. „Myslím si, že to bol náš najkomplexnejší výkon a jeden z najlepších v sezóne. V tretej tretine to bolo tesné a súper sa snažil vyrovnať. Nám sa dlho nedarilo streliť tretí gól, ktorým by sme sa dostali spod tlaku. Napokon sme to však zvládli. Som spokojný s tým, ako vyzeral tento zápas,“ povedal útočník Montrealu Jake Evans. „V prvej tretine sme hrali dobre, mali sme často puk na hokejke. Žiaľ, nič sme s ním nedokázali vymyslieť,“ povedal tréner Toronta Craig Berube. Pre Toronto to bola už ôsma prehra za sebou. „Je to naozaj veľa. Myslím si, že vo všetkých tých zápasoch sme mali dobrú časti, ale nebolo to po celých 60 minút. Musíme podať plnohodnotný výkon počas celého zápasu,“ poznamenal útočník Toronta William Nylander.
Ani náskok 3:0 nestačil hráčom St. Louis, aby predĺžili štvorzápasovú víťaznú sériu. Na domácom ľade viedli proti NY Islanders o tri góly ešte v 38. minúte, no hostia v nej odštartovali obrat, ktorý Matthew Barzal dokončil víťazným gólom v predĺžení, „Ostrovania“ mali po celý zápas streleckú prevahu, no domácich dlho držal brankár Joel Hofer. Dôležitý moment priniesla 46. minúta, v ktorej dostal domáci útočník Pavel Bučnevič trest na 2+2 minúty za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou a v následnej presilovke hostia vyrovnali z 1:3 na 3:3. Islanders prestrieľali súpera viac než dvojnásobne - 49:23. Dvorský odohral 13:27 min., počas ktorých mu do štatistík pribudol mínusový bod. Na vhadzovaniach mal 45-percentnú úspešnosť, keď vyhral 5 z 11. Na jeho konte je naďalej 15 kanadských bodov za 9 gólov a 6 asistencií. Za Blues prvýkrát súčasne nastúpili všetci traja hráči, ktorých klub draftoval v 1. kole v roku 2023. Okrem Dvorského, ktorého klub získal ako celkovú desiatku, aj Otto Stenberg (25.) a Theo Lindstein (29.). Zápas bol špeciálny aj pre útočníka hostí Braydena Schenna, ktorý odohral za St. Louis 650 zápasov, no klub ho nedávno vymenil práve do Islanders. Domáci diváci ho privítali búrlivým potleskom v stoji.
Mínusový bod pribudol aj do štatistík Martina Pospíšila. Na ľade NY Rangers odohral takmer desať minút. Prezentoval sa tromi hitmi a aj 50-percentnou úspešnosťou na vhadzovaniach, keď vyhral tri zo šiestich. Flames prehrali šiesty zápas z predošlých siedmich. Druhým hetrikom v kariére sa na triumfe Rangers podieľal kanadský útočník Alexis Lafreniere. Brankár „jazdcov“ Jonathan Quick vychytal 2. čisté konto v sezóne a 65. v kariére. Útočník Rangers Mika Zibanejad dvakrát asistoval a prekonal métu 800 bodov v základnej časti NHL.
Z presvedčivého víťazstva i „shutoutu“ sa tešil aj brankár Minnesoty Filip Gustavsson. V domácom zápase proti Utahu zneškodnil všetkých 25 striel „mamutov“ a dosiahol 4. čisté konto v sezóne (15. v kariére). Špeciálny zápas zažil krídelník Wild Bobby Brink. Pre rodáka z Minnesoty to bol prvý domáci zápas od nedávnej výmeny z Philadelphie. Prišla ho povzbudiť široká rodina a kamaráti, pred ktorými sa predviedol aj gólom na priebežných 3:0. „Bolo to niečo výnimočné a môžu za to hlavne fanúšikovia. Veľmi som si to užil. Pamätám si, ako som v minulosti sedel medzi nimi a sledoval hráčov ako (Zach) Parise a (Marián) Gáborík ako strieľajú góly za Wild,“ uviedol Brink podľa nhl.com.
Slovenský obranca Erik Černák chýbal v zostave Tampy Bay, ktorá prehrala na domácom ľade s Columbusom 2:5. Zranil sa v predošlom zápase proti Buffalu (7:8). Blue Jackets prestrieľali domácich 31:18 a svoju prevahu napokon potvrdili aj gólmi. Pre Columbus to bolo štvrté víťazstvo z predošlých šiestich zápasov. Lightning prehrali šiesty zápas z uplynulých siedmich. Columbus zvíťazil na ľade Tampy prvýkrát od apríla 2021, resp. po deviatich prehrách.
Do hry nezasiahol ani slovenský útočník Pavol Regenda, ktorý štvrtýkrát za sebou nefiguroval v zostave San Jose a bol iba zdravý náhradník. Jeho tím prehral na ľade Buffala 3:6. Sabres potvrdili formu ôsmym víťazstvom za sebou, z uplynulých 36 zápasov vyhrali 29 a sú na druhom mieste v tabuľke Východnej konferencie za Carolinou. Na triumfe nad San Jose sa prvým hetrikom v kariére podieľal útočník Jack Quinn. „Myslím si, že po olympijskej prestávke som hral celkom dobre a naša formácia mala množstvo šancí. Veľa z nich sa mi nepodarilo premieňať, no dnes sa to otočilo,“ povedal Quinn podľa nhl.com. Sabres vyhrali osem zápasov v sérii druhýkrát v prebiehajúcej sezóne - podarilo sa im to prvýkrát v 55-ročnej histórii klubu. Pre Sharks to bola tretia prehra za sebou, po ktorej naďalej tesne zaostávajú za druhou voľnou kartou do play off. „Niekedy si myslíme, že tvrdo pracujeme, ale dnes to bola úplne iná úroveň. Stál proti nám tím, ktorý naozaj funguje. Jeho hráči výborne korčuľujú, hrajú s pukom a tvoria silné mužstvo,“ konštatoval tréner San Jose Ryan Warsofsky.
Carolina si udržala pozíciu najlepšieho tímu Východnej konferencie vďaka víťazstvu nad Pittsburghom 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil útočník Jackson Blake. Carolina vyhrala ôsmy zápas z predošlých desiatich.
V zápase Boston - Los Angeles začali padať góly až od 49. minúty. Z víťazstva sa napokon tešili domáci, ktorí uspeli 2:1 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil obranca Charlie McAvoy v 39. sekunde predĺženia. Išlo o tretí najrýchlejší gól v histórii Bruins od začiatku extračasu. Skôr než McAvoy rozhodli o triumfe Bostonu iba Torey Krug (34. sekunda) a Lionel Hitchman (36.). Pre Bruins to bolo už 13. domáce víťazstvo v rade. V TD Garden zatiaľ naposledy prehrali 24. decembra s Montrealom (2:6). K zaujímavému momentu došlo po zápase, keď sa domáci hráči rozlúčili s útočníkom Los Angeles Anžem Kopitarom. Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára avizoval, že prebiehajúca sezóna je pre neho posledná v NHL a s veľkou pravdepodobnosťou išlo pre neho o posledný zápas na ľade Bostonu.
Tesné víťazstvo na domácom ľade dosiahli aj hráči Floridy. Víťazi Stanleyho pohára z predošlých dvoch sezón zdolali Detroit 4:3, hoci prehrávali 1:2 aj 2:3. O ich triumfe rozhodol útočník Carter Verhaeghe gólom v čase 59:45, pričom ten istý hráč minútu predtým vyrovnal na 3:3. Panthers vyhrali dva zápasy za sebou prvýkrát od 26. januára. Prvý gól Detroitu strelil Patrick Kane, pre ktorého to bol 502. presný zásah v základnej časti NHL. Vyrovnal sa tým Joeovi Mullenovi na 4. mieste v historickom poradí amerických hráčov.
V zápase Dallas - Vegas padali góly iba v 2. tretine. Hostia išli do vedenia zásluhou presného zásahu Jacka Eichela, no Owen Beck a Jamie Benn zariadili triumf domácich 2:1. Hráči Golden Knights zvíťazili iba v jednom zápase z predošlých siedmich. Stars bodovali v 13. zápase v sérii. Počas tejto šnúry prehrali iba jeden duel a na najlepší tím Západnej konferencie Colorado strácajú už iba päť bodov.
Avalanche podľahli v noci na stredu na domácom ľade Edmontonu 2:4. Dvoma bodmi sa na triumfe Oilers podieľal najproduktívnejší hráč súťaže Connor McDavid (1+1), dvojbodoví boli aj jeho spoluhráči Evan Bouchard, Leon Draisaitl a Ryan Nugent-Hopkins. Na priebežných 2:1 upravil útočník Colorada Martin Nečas, ktorý nazbieral od olympijskej prestávky 15 bodov v 8 zápasoch.
Hráči Seattlu viedli nad Nashvillom 2:0, no napokon doma prehrali 2:4. Výrazný podiel na triumfe hostí mal brankár Juuse Saros, ktorý síce do 10. minúty inkasoval dva góly, no v zápase si celkovo pripísal 45 zákrokov. Víťazný gól si pripísal obranca Ryan Ufko, pre ktorého to bol prvý presný zásah v lige. Dosiahol ho po efektnej individuálnej akcii. Pre Nashville to boli cenné dva body v snahe o play off. Seattle prehral tretí zápas po sebe a na druhej voľnej karte má 67 bodov rovnako ako Los Angeles. San Jose a Nashville zaostávajú iba o bod. „Prvá tretina, samozrejme, nebola v našom podaní veľmi dobrá. Neboli sme v tempe, boli sme trochu ospalí, ale v druhej sme sa naštartovali a myslím si, že sme boli po zvyšok zápasu lepším tímom. Saros bol v kľúčových momentoch skvelý. Naši hráči predviedli niekoľko skvelých akcií a ukázali, že majú na to, aby bojovali o play off,“ povedal tréner Nashvillu Andrew Brunette.
Schenn nastúpil v St. Louis po výmene už v drese Islanders: „Dostalo ma to“
Keď kanadský hokejový útočník Brayden Schenn nedávno takmer po deviatich rokoch zamieril zo St. Louis do New Yorku Islanders, vedel, že čoskoro sa pred fanúšikmi Blues predstaví už ako súper. V nočnom zápase NHL nastúpil na svoj druhý duel v drese „ostrovanov“ a v známom prostredí sa dočkal búrlivého privítania a potlesku v stoji.
„Zvyčajne zvládam emotívne situácie, ale musím sa priznať, že dnešok ma dostal,“ uviedol Schenn podľa nhl.com. K Islanders, ktorí sú na tripe, sa pridal po piatkovej výmene. V St. Louis pôsobil od leta 2017, v roku 2019 s nimi získal historický Stanleyho pohár. Prebiehajúca sezóna bola pre neho tretia v pozícii kapitána Blues. Už v minulej sa ho klub údajne snažil vymeniť, no hráč si uplatnil klauzulu o zákaze trejdu. V prebiehajúcom ročníku však už vstúpila do platnosti upravená klauzula, ktorá Blues dovoľovala vymeniť Schenna do niektorého z 15 tímov, ktoré špecifikoval. Napokon sa generálny manažér Blues Doug Armstrong dohodol s Islanders, ktorí za Schenna obetovali útočníka Jonathana Drouina, mladého brankára Marcusa Gidlofa a voľbu v 1. a 3. kole draftu 2026. Do prostredia, ktoré mu za uplynulé sezóny prirástlo k srdcu, sa vrátil plný emócií. Počas prvého oddychového času v úvodnej tretine mu diváci adresovali hlasné ovácie a Blues si jeho príspevok do histórie klubu uctili aj videom. „Bol to dosť emotívny večer. Fanúšikovia boli ku mne úžasní, takisto aj organizácia Blues. Tento zápas som hral pod vplyvom silných emócií,“ netajil 34-ročný útočník, ktorý má v Islanders platnú zmluvu do konca sezóny 2027/2028.
Za Blues predtým odohral 650 zápasov. Práve na ľade St. Louis si pripísal prvý bod vo farbách Islanders. Prihrávkou v obrannom pásme posunul puk Matthewovi Barzalovi, ktorý nabral rýchlosť a po individuálnej akcii rozhodol gólom v predĺžení o triumfe Islanders 4:3. Hostia ním dokonali obrat z 0:3, pričom Blues dlho držal v hre brankár Joel Hofer. Islanders napokon gólom Barzala zavŕšili výraznú prevahu v zápase, ktorú dokumentoval aj počet striel - 49:23.
Pre Islanders išlo o dôležité dva body v boji o play off. Vďaka nim poskočili na 3. miesto v Metropolitnej divízii. St. Louis majú už sedembodové manko na druhú voľnú kartu v Západnej konferencii.
Boston Bruins - Los Angeles Kings 2:1 pp (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 49. Lohrei (H. Lindholm, Arvidsson), 61. McAvoy (Pastrňák, Kastelic) - 54. Doughty (Moore, Kempe). Brankári: Swayman - Kuemper, strely na bránku: 23:16.
Buffalo Sabres - San Jose Sharks 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Góly: 5. Quinn (Zucker, McLeod), 6. Tuch (Dahlin, Samuelsson), 25. Malentsyn (Krebs, Dahlin), 29. Zucker (Quinn, Power), 41. Quinn (McLeod, Dahlin), 58. Quinn (McLeod) - 13. Celebrini (Smith), 40. Sherwood (Ferraro, Wennberg), 47. Wennberg (Toffoli). Brankári: Lyon - Askarov, strely na bránku: 26:20.
Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins 5:4 pp a sn (1:1, 0:1, 3:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 8. Stankoven (Reilly, Blake), 43. Jankowski (Carrier, Nikišin), 44. Jarvis (Svečnikov), 52. Nikišin (Aho, Ehlers), rozh. sn Blake - 20. Mantha (Koivunen), 32. Rust (Činachov, Karlsson), 58. Acciari (Rust, Činachov), 60. Rust (Rakell, Karlsson). Brankári: Andersen - Skinner, strely na bránku: 43:28.
Florida Panthers - Detroit Red Wings 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)
Góly: 10. Hinostroza (Boqvist, Forsling), 46. Mikkola (Hinostroza), 59. Verhaeghe (Tkachuk), 60. Verhaeghe (Tkachuk, Bennett) - 24. Kane (Seider, DeBrincat), 53. Faulk (Copp), 47. Kasper (Finnie, Faulk). Brankári: Tarasov - Gibson, strely na bránku: 28:28.
Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Góly: 5. Kapanen (Newhook, Demidov), 15. Danault (Guhle, Hutson), 60. Evans (Matheson) - 35. Nylander (Cowan). Brankári: Dobeš - Woll, strely na bránku: 33:18.
New York Rangers - Calgary Flames 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly: 18. Lafreniere (Zibanejad, Fox), 31. Sheary (Kartye, Borgen), 37. Lafreniere (Perreault, Zibanejad), 38. Lafreniere (Perreault, Vaakanainen). Brankári: Quick - Wolf, strely na bránku: 29:21.
Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Góly: 14. Goncalves (Hedman, Kučerov), 37. Moser (Cirelli) - 26. Provorov (Mateychuk, Coyle), 27. Garland (Johnson, Monahan), 32. Marčenko (Fantilli, Werenski), 44. Garland (Monahan, Werenski), 46. Fabbro (Merzlikins). Brankári: Vasilevskij - Merzlikins, strely na bránku: 18:31.
St. Louis Blues - New York Islanders 3:4 pp (1:0, 2:1, 0:2 - 0:1)
Góly: 5. Broberg (Snuggerud, Thomas), 30. Holloway (Fowler, Snuggerud), 31. Snuggerud (Thomas, Lindstein) - 38. Pageau (Schaefer, Barzal), 46. Ritchie, 47. Horvat (Ritchie, Barzal), 63. Barzal (Schenn, DeAngelo). Brankári: Hofer - Sorokin, strely na bránku: 23:49.
Dallas Stars - Vegas Golden Knights 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Góly: 31. Back (Blackwell, Harley), 35. Benn (Johnston, Duchene) - 22. Eichel (Theodore, Barbašov). Brankári: Oettinger - Schmid, strely na bránku: 16:27.
Minnesota Wild - Utah Mammoth 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Góly: 15. Kaprizov (Tarasenko), 29. Boldy (Johansson), 43. Brink, 47. Jurov (Tarasenko, Hughes), 59. Hartman (N. Foligno, Kaprizov). Brankári: Gustavsson - Vejmelka, strely na bránku: 30:25.
Winnipeg Jets - Anaheim Ducks 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Góly: 26. Barron (Salomonsson, Perfetti) - 27. Washe (Harkins, Gudas), 27. Poehling (Killorn, LaCombe), 29. Killorn (Poehling), 60. LaCombe (Trouba). Brankári: Hellebuyck - Dostál, strely na bránku: 13:35.
Colorado Avalanche - Edmonton Oilers 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)
Góly: 1. Colton (Nelson), 16. Nečas, 48. Ničuškin (Malinski) - 9. Nugent-Hopkins (McDavid, Bouchard), 20. Roslovic (Draisaitl), 25. Nugent-Hopkins (Nurse, Hyman), 50. McDavid (Draisaitl, Bouchard). Brankári: Blackwood - Ingram (40. Jarry), strely na bránku: 29:24.
Seattle Kraken - Nashville Predators 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)
Góly: 3. Kakko (Wright), 10. Beniers (McCann, Dunn) - 25. Jost (Svečkov, Marchessault), 31. Schaefer (Wood, Skjei), 35. Ufko (Marchessault, O´Reilly), 60. Stamkos (Hague). Brankári: Daccord - Saros, strely na bránku: 45:27.
Slováci v akcii
Juraj Slafkovský (Montreal) 19:51 0 0 0 -1 4 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 13:27 0 0 0 -1 0 0
Martin Pospíšil (Calgary) 9:53 0 0 0 -1 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
