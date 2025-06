Slovenskí vodní pólisti majú na dosah postup, Nemcov zdolali 13:8

Kvalifikácia ME 2026, B-skupina:



Nemecko - SLOVENSKO 8:13 (1:3, 1:4, 3:1, 3:5)



priebežná tabuľka:



1. SLOVENSKO 2 2 0 0 34:19 6



2. Turecko 1 1 0 0 33:6 3



----------------------------



3. Nemecko 1 0 0 1 8:13 0



4. Švédsko 1 0 0 1 11:21 0



5. Fínsko 1 0 0 1 6:33 0



Istanbul 9. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle majú na dosah postup na ME 2026 (10. - 25. januára, Belehrad). Vo svojom druhom zápase na kvalifikačnom turnaji v Istanbule zvíťazili nad Nemeckom 13:8 a so šiestimi bodmi sú na prvom mieste päťčlennej skupiny. V pondelok ich ešte čakal duel proti domácemu Turecku, v ktorom mohli aj matematicky spečatiť istotu umiestnenia na prvej, prípadne druhej postupovej priečke z istanbulského turnaja.Ak by Turkom podľahli, definitívu postupu môžu získať víťazstvom nad outsiderom skupiny Fínskom.