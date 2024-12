Slovenskí vodní pólisti postúpili v kvalifikácii do štvrťfinále

kvalifikácia Svetovej ligy:



A-skupina:



Ukrajina - JAR 19:8 (5:2, 7:1, 3:2, 4:3)



tabuľka:



1. Irán 2 2 0 0 0 37:18 6*



2. Ukrajina 2 1 0 0 1 33:24 3*



3. JAR 2 0 0 0 2 12:40 0







B-skupina:



Čína - Portugalsko 13:11 (6:3, 3:2, 2:5, 2:1)



tabuľka:



1. Čína 2 2 0 0 0 32:21 6*



2. Portugalsko 2 1 0 0 1 29:23 3*



3. Veľká Británia 2 0 0 0 2 30:37 0







C-skupina:



Nemecko - Malta 15:14 (5:3, 3:3, 3:5, 4:3)



tabuľka:



1. Nemecko 2 2 0 0 0 39:17 6*



2. Malta 2 1 0 0 1 35:22 3*



3. Singapur 2 0 0 0 2 10:45 0







D-skupina /účasť SR/:



Turecko - Holandsko 15:16 (5:4, 3:4, 3:2, 4:6)



tabuľka:



1. Holandsko 2 2 0 0 0 37:28 6*



2. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 32:38 3*



3. Turecko 2 0 0 0 2 32:35 0







*-postup do štvrťfinále



Istanbul 19. decembra (TASR) - Slovenskí vodní pólisti postúpili do štvrťfinále na kvalifikačnom turnaji Svetovej ligy v Istanbule. V tabuľke D-skupiny obsadili konečné druhé miesto, definitívne o tom rozhodol štvrtkový zápas medzi Holandskom a Tureckom. Domáci prehrali 15:16 a skončili tretí bez zisku bodu. Slovákov čaká v piatok od 17.00 h štvrťfinálový súboj s prvým tímom z C-skupiny Nemeckom.Z každej zo skupín postúpili do štvrťfinále prvé dva tímy. Finalisti turnaja sa kvalifikujú do hlavnej fázy Svetovej ligy, tímy na tretích priečkach čakajú súboje o 9.-12. miesto.