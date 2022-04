Slovenskí vodní pólisti začali víťazstvom nad Švajčiarskom 22:4

C-skupina:



SLOVENSKO - Švajčiarsko 22:4 (6:1, 5:1, 6:1, 5:1)



Góly SR: Mihál 5, Adamec a Tabačár po 4, M. Kleščinský 3, Iliaš 2, D. Kleščinský, Matejka, Kajtor a Zolovčík po 1



zostávajúci program kvalifikačnej C-skupiny:



piatok, 22. apríla:



Česko - Švajčiarsko /9.00/



Francúzsko - Slovinsko /10.30/



Švajčiarsko - Francúzsko /18.00/



SLOVENSKO - Slovinsko /20.00/



sobota, 23. apríla:



Slovinsko - Švajčiarsko /18.00/



SLOVENSKO - Česko /20.00/



nedeľa, 24. apríla:



Česko - Slovinsko /9.00/



SLOVENSKO - Francúzsko /10.30/

Košice 22. apríla (TASR) - Slovenskí vodní pólisti do 19 rokov vstúpili do kvalifikácie ME 2022 víťazstvom nad Švajčiarskom 22:4. Ďalší zápas v päťčlennej C-skupine odohrajú v piatok od 20.00 h proti Slovinsku. Na záverečný turnaj ME postúpia z košickej skupiny dva najlepšie tímy a z celej kvalifikácie aj najlepší tím umiestnený na 3. mieste.