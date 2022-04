Slovenskí volejbalisti do 20 rokov postúpili na šampionát

Podgorica 10. apríla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti do 20 rokov postúpili na tohtoročné ME. Na kvalifikačnom turnaji v čiernohorskej Podgorici vyhrali všetky tri duely a predstavia sa na šampionáte, ktorý sa uskutoční v talianskych mestách Vasto a Montesilvano od 17. do 25. septembra.



Slováci v kvalifikácii postupne zdolali Fínsko 3:2, domácu Čiernu Horu 3:1 a postup spečatili v nedeľu triumfom 3:2 v dramatickom súboji s Nórskom. "Sme veľmi radi, že sme po šestnástich rokoch postúpili s touto kategóriou na záverečný turnaj. Ďakujeme celému Slovensku a všetkým klubom, ktoré týchto chlapcov vychovávali," povedal kouč slovenskej dvadsiatky Ivan Hiadlovský pre portál svf.sk.