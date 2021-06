Slovenskí volejbalisti mieria na Ukrajinu s omladeným tímom

Nominácia volejbalistov SR na turnaje B-skupiny Zlatej európskej ligy 2021 v ukrajinskom Záporoží (1.-6. júna):



nahrávači: Filip Palgut (Kladno/ČR), Samuel Goč (Košice)



smečiari: Jakub Ihnát (Ostrava/ČR), Július Firkaľ (Al-Ittihad/S. Arábia), Patrik Pokopec (Myjava), Michal Petráš (Svidník)



blokári: Michal Zeman (Myjava), Jakub Kováč (Netzhoppers/Nem.), Lukáš Kyjanica (Kladno/ČR), Ján Jendrejčák (Košice)



univerzáli: Filip Gavenda (Teruel/Šp.), Patrik Lamanec (Košice)



liberá: Martin Turis (Komárno), Marián Vitko (Svidník)



pozn.: pri hráčoch sú uvedené kluby v sezóne 2020/21

Realizačný tím:



tréner: Marek Kardoš, asistenti trénera: Richard Vlkolinský, Gabriel Chochoľak, manažér tímu: Jozef Chudý, štatistik: Martin Dobiaš, fyzioterapeut: Krzysztof Jakubiak, masér: Dušan Szabo, kondičný tréner: Wojciech Sibiga

Program B-skupiny:



utorok 1. júna: Ukrajina - Rumunsko (17.00)



streda 2. júna: Rumunsko - SLOVENSKO (17.00)



štvrtok 3. júna: SLOVENSKO - Ukrajina (17.00)



piatok 4. júna: Rumunsko - Ukrajina (17.00)



sobota 5. júna: SLOVENSKO - Rumunsko (17.00)



nedeľa 6. júna: Ukrajina - SLOVENSKO (18.30)

Záporožie 1. júna (TASR) - Slovenských volejbalových reprezentantov čaká tento týždeň od utorka do nedele (1.-6. júna) v ukrajinskom Záporoží kompletný program v B-skupine tohtoročnej Zlatej európskej ligy. Počas úvodného dňa budú mať zverenci trénera Mareka Kardoša voľno, v stredu a vo štvrtok nastúpia proti Rumunom a domácim Ukrajincom a po dni voľna si cez víkend tento dvojboj zopakujú. Informoval o tom web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Štvrtým účastníkom skupiny je Holandsko, ktoré sa však ako náhradník presunulo do svetovej Ligy národov a zostávajúce trio si tak pripíše po dve kontumačné výhry. Práve v "krajine tulipánov" sa mal konať úvodný turnaj "béčka", po dohode tímov sa aj prvá polovica programu presunula do Záporožia, kde sa počas víkendu predstavili v tejto súťaži aj Slovenky proti domácemu tímu a Bulharkám.Po úspešnej kvalifikácii o postup na septembrové majstrovstvá Európy, v ktorej Slováci vyhrali skupinu pred Švajčiarmi, súpermi z európskej ligy Rumunmi a Albáncami, sa v tíme vymenila polovica hráčov - odišli Zaťko, Kriško, Paták, Michalovič, Ondrovič, Krajčovič a Nemec, nahradili ich Goč, Petráš, Kováč, Kyjanica, Jendrejčák, Lamanec a Vitko. Priestor ukázať sa na medzinárodnej scéne tak dostanú mladší hráči vrátane talentov z domácej extraligy.povedal pre svf.sk tréner Kardoš, ktorý pre zdravotné problémy napokon po kvalifikácii nemohol zaradiť späť do prípravy nahrávača Petra Porubského.S oboma súpermi majú Slováci pozitívnu bilanciu - proti Ukrajincom dosiaľ odohrali 13 zápasov (7-6), proti Rumunom o desať viac (16-7). S Ukrajincami sa naposledy stretli v januári 2014 v Poprade počas kvalifikácie MS (0:3), s Rumunmi v dvoch súbojoch májovej kvalifikácie ME v Nitre (3:1) a Ploješti (1:3), po ktorej rumunskú lavičku musel opustiť tréner Danut Pascu a nahradil ho 38-ročný bývalý hráč Sergiu Stancu.Favoritmi skupiny budú Ukrajinci, ktorí na posledných majstrovstvách Európy postúpili do štvrťfinále, v ktorom podľahli neskorším šampiónom Srbom po veľkom boji v tajbrejku.skonštatoval Kardoš.Na turnaj Final Four do belgického Kortrijku (19. - 20. 6.) postúpia víťazi troch základných skupín, v prípade triumfu Belgičanov v A-skupine (po 1. turnaji sú druhí za Estóncami) aj najlepší tím z druhých priečok.