Slovenskí volejbalisti podľahli vo svojom prvom zápase Francúzom 0:3

C-skupina



Francúzsko - Slovensko 3:0 (22, 20, 19)



Rozhodovali: Asipčik (Biel.) a Ovuka (Ukr.)

Tallin 3. septembra (TASR) - Slovenskí volejbalisti prehrali vo svojom prvom vystúpení na ME v estónskom Talline. V piatkovom zápase C-skupiny nestačili na olympijských víťazov z Francúzska 0:3.V prvom sete získali prvý bod Slováci, Francúzi sa neskôr dostali do vedenia 10:5. V koncovke za stavu 24:20 odvrátili Slováci dva setbaly, Francúzi premenili až tretí.V druhom sete slovenskí reprezentanti viedli už 7:3, no ich súperi otočili skóre, neskôr sa ujali vedenia 11:9. Vďaka Patákovi bolo potom vyrovnané na 14:14, koncovku však opäť lepšie zvládol favorit.Aj v treťom sete držali Slováci držali krok so svojim súperom. Hoci na začiatku prehrávali, neskôr bol stav nerozhodný 16:16. Potom Francúzi odskočili na rozdiel štyroch bodov a napokon získali set v pomere 25:19.