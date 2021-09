Slovenskí volejbalisti prehrali a Chorvátskom 1:3

C-skupina, Tallinn:



SLOVENSKO - Chorvátsko 1:3 (25, -19, -19, -29)



rozhodovali: Ovuka (BaH.), Asipčyk (Biel.).

tabuľka:



1. Francúzsko 3 3 0 9:1 9 *



2. Nemecko 4 3 1 10:4 9 *



3. Chorvátsko 5 3 2 9:11 7 *



4. Lotyšsko 4 1 3 8:10 5



5. SLOVENSKO 4 1 3 6:11 3



6. Estónsko 4 1 3 6:11 3



* istý postup do osemfinále

Tallinn 8. septembra (TASR) - Slovenskí volejbalisti si výrazne skomplikovali situáciu v boji o postup do osemfinále ME 2021. V estónskom Tallinne prehrali vo svojom štvrtom zápase v D-skupine s Chorvátskom 1:3 a v tabuľke majú na piatom mieste tri body. Do osemfinále postúpia z každej zo štyroch skupín najlepší štyria. Slováci potrebujú na postup zvíťaziť vo štvrtkovom zápase nad Nemeckom (16.00 SELČ) a zároveň sa spoliehať, že olympijskí víťazi Francúzi v stredajšom večernom dueli nedovolia Lotyšsku získať dva body.Slováci sa v prvom sete ujali vedenia po prvý raz po smeči Patáka 3:2. V ďalšom priebehu sa body prelievali na obe strany, po nevydarenom podaní Ondroviča bol stav 9:9. Potom slovenskí volejbalisti potiahli bodovú šnúru a za stavu 17:12 si vzal tréner Chorvátov Zanini oddychový čas. Jeho zverenci vyrovnali na 18:18, no koncovka patrila Slovákom.V druhom sete viedli Slováci 2:0, no potom sa ich súperi vzchopili a šnúrou štyroch bodov otočili skóre. Tréner Kardoš si vzal za stavu 12:16 oddychový čas, no rozbehnutí Chorváti získali set v pomere 25:19.V treťom sete mali lepší úvod Zaniniho zverenci, viedli 7:2 a na tejto vlne sa viezli prakticky celý set. Slovákom sa nedarilo hlavne v obrane a tretie dejstvo prehrali pomerom 19:25.Štvrtý set bol mimoriadne dramatický od začiatku až do konca. Vyrovnaný boj vyvrcholil v koncovke, Slováci odvrátili päť mečbalov súpera a za stavu 29:28 mali aj setbal. Potom však súper získal tri lopty a tešil sa z víťazstva, ktoré mu zabezpečilo postup do vyraďovačky.