Slovenskí volejbalisti prehrali proti Turecku 0:3

Zlatá Európska liga, A-skupina:



Slovensko - Turecko 0:3 (-16, -19, -26)



Rozhodovali: Tudor Pop (Rum.), Schimpl (SR)





konečná tabuľka A-skupiny:



1. Turecko 4 4 0 12:1 12*



2. Portugalsko 4 2 2 7:8 5



3. SLOVENSKO 4 0 4 2:12 1



*-postup do semifinále



Poprad 11. júna (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali vo svojom záverečnom zápase v základnej A-skupine Zlatej Európskej ligy s Tureckom 1:3. Na domácej palubovke v Poprade siahali proti favoritovi na zisk tretieho setu, ale v ňom nezužitkovali nádejný náskok 23:20 a napokon prehrali na 26. Zverenci Mareka Kardoša napokon obsadili v skupine s jedným bodom poslednú 3. priečku. Turci postúpili do semifinále s plným počtom 12 bodov.Úvod zápasu priniesol vyrovnaný priebeh, no favorizovaní Turci postupne odskočili domácim. Zo 4:7 upravili na 4:9 a hoci Slováci stiahli na rozdiel troch bodov (9:12, 11:14), druhá polovica prvého setu patrila hosťom. Tí aj zásluhou výborného servisu i príjmu zvýšili na 19:11 a prvý set získali pre seba na 16.Turci začali druhý set lepšie, rýchlo sa dostali do šesťbodového náskoku (3:9), no Slováci sa pred domácim publikom nevzdávali a doťahovali náskok. Tesnejšie než na rozdiel troch bodov (14:17) sa však nedostali a Turci napokon zvládli aj koncovku druhého setu.Od úvodu tretieho sa Slováci dostali do tesného vedenia. Hostia viackrát vyrovnali, no domáci sa v koncovke dostali do nádejného trojbodového náskoku (23:20). Po viacerých chybách oň však prišli (23:23) a hoci odvrátili dva mečbaly Turkov, tí svoj tretí už premenili.