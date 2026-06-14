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Slovenskí volejbalisti prehrali s Holandskom 0:3

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zverenci Michala Masného predtým podľahli Estónsku 0:3, Albánsko zdolali 3:0 a rovnakým pomerom si poradili s Gruzíncami.

Autor TASR
,aktualizované 
Doetinchem 14. júna (TASR) - Slovenskí volejbalisti prehrali vo svojom štvrtom zápase v novej sezóne Európskej ligy. V holandskom Doetincheme nestačili v nedeľu na domáci výber, podľahli mu 0:3.

Zverenci Michala Masného predtým podľahli Estónsku 0:3, Albánsko zdolali 3:0 a rovnakým pomerom si poradili s Gruzíncami. Na konte tak majú dve víťazstvá a dve prehry.

Volejbalisti SR sa ešte tento rok predstavia v EL na 3. turnaji o týždeň na Islande. V Kopavougure sa 19. a 20. júna stretnú s domácim výberom a Fínskom.



muži Európska liga:

Holandsko - SLOVENSKO 3:0 (24, 20, 18)

Rozhodcovia: Geldofová (Hol.) a Schoenmakers (Belg.), zápas trval 87 minút, 1950 divákov.
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