Slovenskí volejbalisti prehrali v druhom zápase ZEL v Estónsku 0:3

Zlatá Európska liga, C-skupina:



Estónsko - SLOVENSKO 3:0 (17, 21, 20)



Rozhodovali: Stoica (Rum.), Vanaveski (Est.), 82 minút

tabuľka C-skupiny:



1. Fínsko 1 1 0 3:0 3



2. Česko 1 1 0 3:1 3



3. Estónsko 2 1 1 3:3 3



4. SLOVENSKO 2 0 2 1:6 0



ďalší program SR v ZEL:



nedeľa 4. júna Fínsko - SLOVENSKO /Turku, 13.00/



sobota 10. júna SLOVENSKO - Fínsko /Nitra, 18.00/



streda 14. júna SLOVENSKO - Estónsko /Nitra, 17.00/



sobota 17. júna SLOVENSKO - Česko /Nitra, 16.00/

Tartu 31. mája (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali v druhom zápase Zlatej Európskej ligy v Estónsku 0:3. Najbližšie sa v nej predstavia o štyri dni vo Fínsku, keď nastúpia proti domácemu tímu o 13.00 SELČ v Turku. V úvodnej fáze ich čakajú ešte štyri stretnutia, do semifinále postúpi iba najlepší tím zo skupiny.Estónci začali v úvode lepšie, keď viedli 3:1 a 6:2. Tréner Steven Vanmedegael si zobral oddychový čas, ale Slováci sa na súpera nedokázali dotiahnuť. Domáci zvyšovali svoj náskok a nakoniec získali prvý set po výsledku 25:17. Estónci začali lepšie aj v druhom a vytvorili si päťbodový náskok (8:3). Slováci sa snažili znížiť manko, no nedarilo sa im to a prehrali 21:25. Úvod tretieho setu priniesol vyrovnaný priebeh, ale potom sa domáci dostali do šesťbodového vedenia. Slováci sa však nevzdali a podarilo sa im vyrovnať na 16:16. Estónci boli v koncovke lepší a pripísali si prvé tri body do tabuľky.