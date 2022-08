Slovenskí volejbalisti prehrali v Španielsku hladko 0:3

kvalifikácia ME 2023 - F-skupina:



Španielsko - Slovensko 3:0 (18, 20, 18)



Zápas trval 78 minút. Rozhodovali: Brlas /Chorv,) a Ferreira (Portug.)

výsledok ďalšieho zápasu:



Gruzínsko - Maďarsko 0:3 (-12, -17, -13)



tabuľka:



1. Španielsko 2 2 0 6:2 5



2. Maďarsko 2 1 1 5:3 4



3. SLOVENSKO 2 1 1 3:3 3



4. Gruzínsko 2 0 2 0:6 0

ďalší program SR v kvalifikácii:



streda 10. augusta



18.00 Slovensko – Maďarsko



sobota 13. augusta



18.00 Maďarsko – Slovensko



streda 17. augusta



18.00 Slovensko – Španielsko



sobota 20. augusta



19.00 Gruzínsko – Slovensko

Teruel 7. augusta (TASR) - Slovenskí volejbalisti neuspeli vo svojom druhom dueli v F-skupine kvalifikácie o postup na ME 2023. V Terueli prehrali v nedeľu s favorizovaným Španielskom hladko 0:3. Na konte tak majú zatiaľ tri body za domáci triumf nad Gruzínskom 3:0 a v tabuľke im patrí tretia priečka.Zo siedmich štvorčlenných skupín postúpia priamo na záverečný turnaj ich víťazi a navyše aj päť najlepšie umiestnených tímov na druhom mieste. Na čele "slovenskej" skupiny sú priebežne Španieli s piatimi bodmi, Maďarsko na druhej priečke má o bod menej. Práve Maďarsko bude v stredu ďalším súperom zverencov kouča Mareka Kardoša (o 19.00 h v Nitre).Španieli mali lepší vstup do zápasu. V prvom sete si vypracovali náskok 4:1 a postupne ho navyšovali až na 18:10. Hostia sa trápili na podaní a hoci v koncovke sa dokázali priblížiť na 18:22, bližšie ich už súper nepustil.V druhom dejstve sa slovenskí reprezentanti zlepšili vo všetkých herných činnostiach a za stavu 12:11 sa vôbec prvýkrát v stretnutí dostali do vedenia. Hostia si držali náskok až do stavu 17:16, koncovka však už patrila Španielom. Sériou piatich víťazných lôpt otočili na 21:17 a neskôr premenili hneď prvý setbal.Tretí set sa hral jednoznačne v réžii domácich, ktorí v ňom ani raz neprehrávali. Postupne získali náskok 16:9 a v závere žiadnu drámu nepripustili.