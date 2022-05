Slovenskí volejbalisti nezvládli koncovky setov a prehrali 0:3

Zlatá Európska liga, A-skupina:



Portugalsko - Slovensko 3:0 (18, 22, 18)



Rozhodovali: Rodriguezová Marchinová (Šp.), Maia (Portug.), 74 min

Ďalší program SR v ZEL:



streda 8. júna SLOVENSKO - Portugalsko /Poprad, 19.30/



sobota 11. júna SLOVENSKO - Turecko /Poprad, 19.30/

Viana do Castelo 29. mája (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení v Zlatej Európskej lige. V Portugalsku prehrali vo Viana do Castelo 0:3. Slovákov čakajú v základnej A-skupine ešte dva zápasy na domácej pôde. V Poprade nastúpia 8. júna proti Portugalsku, o tri dni neskôr ich čaká duel proti Turecku. Do semifinále postúpi iba najlepší tím zo skupiny.Slováci držali s domácimi v 1. sete v úvode krok a dokázali si vypracovať náskok 11:8. Následne však Portugalci uhrali tri body za sebou a vyrovnali. Definitívne o zisku prvého setu rozhodli sedembodovou šnúrou na 24:16. Druhý set mal vyrovnaný priebeh až do stavu 19:19. Potom Portugalci uhrali tri body v sérii a opäť im tak vyšla lepšie koncovka. V treťom sete boli Slováci vždy o krok späť a znovu im nevyšiel záver. Portugalci ukončili zápas päťbodovou šnúrou.