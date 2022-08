Slovenskí volejbalisti stratili šancu na postup na ME 2023

tabuľka druhých tímov:



1. Portugalsko 4 3 1 11:3 10



2. Dánsko 4 3 1 10:6 8



3. Estónsko 4 2 2 8:6 7



4. Švajčiarsko 3 2 1 8:6 6



5. Chorvátsko 4 2 2 7:6 6



----------------------------



6. SLOVENSKO 4 2 2 7:7 6



7. Lotyšsko 3 1 2 4:7 3

Bratislava 20. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti stratili šancu na postup na ME 2023. Po druhom mieste v kvalifikačnej F-skupine klesli v tabuľke druhých tímov, z ktorej sa na šampionát prebojuje päť najlepšie umiestnených družstiev, na šiestu priečku. Odsunuli ich výsledky sobotných stretnutí a víťazstvá Dánska, Chorvátska aj Čiernej Hory.Slováci uspeli v záverečnom vystúpení na palubovke Gruzínska v Tbilisi 3:0. Celkovo získali dvanásť bodov, do tabuľky druhých tímov si však preniesli iba šesť bodov za dve víťazstvá nad Maďarskom a skóre 7:7. Výsledky proti poslednému Gruzínskemu sa im škrtli, keďže účinkovali v štvorčlennej skupine. Dáni zdolali Azerbajdžan 3:0. Rovnakým pomerom triumfovalo Chorvátsko na Cypre a obe reprezentácie preskočili Slovensko. Dánsku sa počítalo osem bodov, Chorvátsku takisto šesť, ale v jeho prospech tesne hovorilo skóre setov 7:6. Čierna Hora uspela v Luxembursku 3:1 a dostala sa na prvé miesto v D-skupine, do tabuľky druhých odsunula Portugalsko, ktoré si prenieslo desať bodov.Z "efka" postúpilo priamo Španielsko, ktoré privíta v nedeľu o 20.00 h tretie Maďarsko.