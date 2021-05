Slovenskí volejbalisti v druhom zápase podľahli Čechom

Prípravný zápas mužov - Nitra - sobota:



Slovensko - Česko 2:3 (-22, 22, -21, 23, -9)

Rozhodovali: Dovičovič ml. a Schimpl (obaja SR), bez divákov

Slovensko: Paták 3, Krajčovič 13, Michalovič 14, Kriško 5, Ondrovič 6, Zaťko 0, libero Ľ. Nemec (Ihnát 10, F. Palgut 0, Lamanec 14, P. Porubský 4, Firkaľ 12, J. Kováč 4). Tréner: M. Kardoš.

Česko: Michálek 15, Špulák 12, Indra 28, A. Bartoš 13, Polák 2, Janouch 3, libero Moník (Licek 0, Vašina 2, Sedláček 7, Šotola 2, Bartůněk 0). Tréner: J. Novák.

Nitra 1. mája (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti neuspeli v druhom prípravnom súboji s Čechmi v Nitre, po piatkovej výhre 3:1 im v sobotu podľahli tesne 2:3. V jubilejnom 50. vzájomnom zápase týchto krajín sa zrodilo 29. víťazstvo Česka, Slováci majú na konte 21 triumfov.Súboje s Čechmi boli pre Slovákov generálkou na kvalifikáciu o postup na tohtoročné majstrovstvá Európy. Prvý turnaj E-skupiny odohrajú Slováci v Nitre budúci týždeň od štvrtka do soboty (6. - 8. mája); postupne si zmerajú sily so Švajčiarmi, Rumunmi a Albáncami. Druhý turnaj je na programe v rumunskej Ploješti (14. - 16. 5.). Konečnú 14-člennú nomináciu oznámi tréner Marek Kardoš krátko pred začiatkom úvodného turnaja.Mimo súpisky SR tentoraz zostali piatkoví debutanti Zeman a Pokopec a opäť univerzál Gavenda, v základnej zostave v porovnaní s prvým zápasom Paták nahradil Ihnáta. Prvé dva sety mali vyrovnaný priebeh, družstvá sa striedali v miernom vedení a rozhodovalo sa v koncovkách. Prvú po obrate z 18:20 na 25:22 získali Česi, v druhej dvoma úspešnými blokmi po sebe odskočili Slováci (23:20, 25:22) a vyrovnali.Po druhom sete tréner Kardoš vymenil zostavu, z pôvodnej zostal na ihrisku len blokár Krajčovič; doplnili ho Porubský, Lamanec, Kováč, Firkaľ a Ihnát. Aj tretí set ponúkol vyrovnaný priebeh, Česi až pred koncovkou ušli na 21:18 a aj keď Firkaľ esom znížil (21:20), dostali sa k štyrom setbalom a druhý premenili (25:21).Vo štvrtej časti Slováci vyrovnali z 9:13 na 14:14 a zo 16:19 na 19:19, v koncovke po štvrtom ese Ihnáta v zápase získali dva setbaly (24:22) a vynútili si tajbrejk. V jeho úvode Česi odskočili na 5:1, Slováci skorigovali na 4:5, ale vzápätí sa im Česi opäť vzdialili (4:9) a vývoj už do konca kontrolovali./zdroj: www.svf.sk/:tréner SR:univerzál SR: