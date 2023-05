Slovenskí volejbalisti vstúpili do Zlatej Európskej ligy prehrou

Zlatá Európska liga, C-skupina:



Česko - SLOVENSKO 3:1 (-24, 20, 19, 17)

Rozhodovali: Collados (Fr.), Cinatl (ČR), 117 minút

tabuľka C-skupiny:



1. Česko 1 1 0 3:1 3



2. Estónsko 0 0 0 0:0 0



3. Fínsko 0 0 0 0:0 0



4. SLOVENSKO 1 0 1 1:3 0

ďalší program SR v ZEL:



streda 31. mája Estónsko - SLOVENSKO /Tartu, 19.00/



nedeľa 4. júna Fínsko - SLOVENSKO /Turku, 13.00/



sobota 10. júna SLOVENSKO - Fínsko /Nitra, 18.00/



streda 14. júna SLOVENSKO - Estónsko /Nitra, 17.00/



sobota 17. júna SLOVENSKO - Česko /Nitra, 16.00/



Zlín 27. mája (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali v úvodnom zápase nového ročníka Zlatej Európskej ligy v Česku 1:3. Najbližšie sa v nej predstavia o štyri dni v Estónsku, keď nastúpia proti domácemu tímu o 19.00 SELČ v Tartu. V úvodnej fáze ich čaká ešte päť zápasov, do semifinále postúpi iba najlepší tím zo skupiny.Obhajcovia titulu nevstúpili do zápasu dobre a prehrávali 3:5 aj 5:7. Postupne sa zlepšili v útoku a dostali sa do dvojbodového vedenia (16:12). Slováci potom spresnili svoju hru a vyrovnali na 17:17. V závere setu sa dostali do jednobodového náskoku a po bloku Ondroviča zvíťazili 26:24.Česi vstúpili do druhej časti koncentrovanejšie a dostali sa do vedenia 6:2. Tím Stevena Vanmedegaela, pre ktorého to bola ostrá premiéra na lavičke Slovenska, zabral a vyrovnal na 8:8. Favorit si však vytvoril postupne trojbodový náskok a ten si udržal až do konca setu, ktorý vyhral 25:20.Domácim vyrovnanie pomohlo a od úvodu tretej časti boli lepší. Dostali sa do trojbodového vedenia, ktoré navyšovali až na deväťbodový rozdiel 19:10, 21:12 i 22:13. Česi nakoniec zvíťazili 25:19 a dostali sa do vedenia 2:1 na sety.Slováci začali štvrtú časť lepšie a viedli 2:0. Domáci však okamžite vyrovnali a postupne si vytvorili päťbodový náskok 15:10. Obhajcovia titulu si ho udržali a ukončili zápas po štyroch setoch.