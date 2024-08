Slovenskí volejbalisti vyhrali všetky tri prípravné zápasy v Rakúsku

prípravný zápas - nedeľa /Steinbrunn/:



Slovensko – Rakúsko 3:0 (21, 22, 18) – dodatkový set 24:23







Slovensko: Palgut 3, Firkaľ 9, Kováč 8, Lamanec 14, Ihnát 12, Billich 9, liberá S. Paňko a Turis (B. Hanúsek 0, Gulák 6, Goč 2, B. Skasko 4). Tréner: S. Vanmedegael.



Rakúsko: Czerwinski 16, Jurkovics 8, Thaller 3, Berger 10, Sablating 6, Buchhegger 16, libero Kitzinger (Hensel 0, Krassnig 0, Ecker 4). Tréner: R. Gačič.

hlasy po zápase /zdroj: svf.sk/:



Steven Vanmedegael, tréner Slovenska: "Proti Rakúšanom sme odohrali tri zápasy. V piatok bolo pre nás dôležité, aby sme dôsledne pracovali na prvkoch hry, ktoré sme mali natrénované. V sobotu sme odohrali zápas, kde sme vystriedali niekoľko variácií našej zostavy a dostatočný priestor dostali v zápase všetci hráči. V sobotu poobede sme mali ešte tréning a v nedeľu doobeda sme si sadli pred tréningom k analýze dvoch duelov a povedali sme si stratégiu ku krokom, akým volejbalom sa chceme prezentovať a hrať ho. Bolo skvelé, keď sme videli všetkých hráčov zainteresovaných v hre a procese. Som šťastný akými výkonmi sme sa v Rakúsku prezentovali. Teraz nás čaká návrat do Šamorína, kde budeme tvrdo pracovať na tom, aby sme opäť posunuli náš tím na vyššiu úroveň a potom odcestujeme na zápasy proti Španielom."







Jakub Ihnát, kapitán Slovenska: "Zápasy musím hodnotiť kladne, lebo sme všetky tri vyhrali. Je to pre nás obrovská motivácia pracovať ďalej, lebo sme na dobrej ceste. Ešte viac ma teší, že veci, ktoré robíme v tréningu, vieme pretaviť do zápasu. Z toho mám radosť. Na veľa veciach musíme ešte pracovať, ale ideme správnou cestou. Víťazstvá nás tešia, ale teraz musíme pracovať ešte tvrdšie, aby sme nezaspali, ale naopak, posúvali sa ešte na vyšší level."

Steinbrunn 5. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti triumfovali v prvých troch prípravných zápasoch pred začiatkom kvalifikácie o postup na ME 2026. V rakúskom Steinbrunne uspeli proti domácemu výberu v piatok 3:1, v sobotu, keď bol na programe neoficiálny duel, vyhrali 4:0 na sety a v nedeľu malo opäť navrch mužstvo Stevena Vanmedegaela (4:0).Slovákom v druhom oficiálnom zápase vyšli v prvých dvoch setoch koncovky, tretí bol z ich strany jasnou záležitosťou. V dodatkovom, štvrtom, keď sa na ihrisko dostali aj hráči z lavičky, vyhrali taktiež 25:23 a zo Steinbrunnu si tak odviezli tri víťazstvá.Najbližšie čaká na slovenských volejbalistov súper zo Španielska, proti ktorému nastúpia od 13. do 15. augusta v Guadalajare na ďalšie tri prípravné stretnutia. Slovákov čakajú v auguste prvé dva zápasy v kvalifikácii o postup na ME 2026. V G-skupine sa najprv predstavia proti Lotyšsku (25. augusta v Jelgave). O tri dni neskôr v Nitre privítajú Kosovo. Informoval o tom web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).