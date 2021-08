Slovenskí volejbalisti zdolali Čiernu Horu na turnaji v Skopje

Čierna Hora - Slovensko 0:3 (-18, -17, -15)



ďalší program:



sobota 21. augusta: Severné Macedónsko - Slovensko (20.00)

Skopje 20. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti zvíťazili v piatkovom zápase medzinárodného turnaja v Skopje nad Čiernou Horou 3:0. Druhý duel na 45. ročníku memoriálu Branka Hadžiiljoského-Čajku odohrajú zverenci trénera Mareka Kardoša v sobotu s domácim výberom Severného Macedónska.Turnaj je pre Slovákov prípravou na septembrový šampionát EuroVolley 2021 (1.-19. septembra). Slováci už v príprave odohrali dva zápasy v Česku (0:3, 0:3), v generálke na šampionát nastúpia budúci týždeň v Nitre proti Portugalčanom (27.-28. augusta).Na ME budú účinkovať v D-skupine v Tallinne a o jednu zo štyroch miesteniek do osemfinále v Ostrave zabojujú proti olympijským víťazom z Tokia Francúzom, domácim Estóncom, Lotyšom, Chorvátom a Nemcom. Slováci sa na ME predstavia ôsmykrát za sebou a celkovo po jedenásty raz.