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Sobota 13. jún 2026
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Slovenskí volejbalisti zdolali Gruzínsko 3:0 a majú druhé víťazstvo

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V nedeľu ich ešte v Holandsku čaká od 16.00 hod. domáci výber.

Autor TASR
,aktualizované 
Doetinchem 13. júna (TASR) - Slovenskí volejbalisti zvíťazili vo svojom treťom zápase novej sezóny Európskej ligy a pripísali na konto druhý triumf. V Holandskom Doetincheme zdolali v sobotu Gruzínsko 3:0.

Zverenci Michala Masného predtým podľahli Estónsku 0:3, Albánsko zdolali 3:0. V nedeľu ich ešte v Holandsku čaká od 16.00 hod. domáci výber.



muži Európska liga:

SLOVENSKO - Gruzínsko 3:0 (11, 12, 16)

Rozhodcovia: Geldofová (Hol.) a Geukes (Nem.), zápas trval 66 minút.
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