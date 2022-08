Slovenskí volejbalisti zdolali Maďarsko hladko 3:0

kval.ME 2023:



SLOVENSKO - Maďarsko 3:0 (20, 22, 22)



Rozhodovali: Luts (Bel.) a Goncalves (Portug.), 80 minút, 850 divákov.



zostavy a body:



SR: Michalovič 23, Kriško 6, Lamanec, Palgut, Smolej 7, Ondrovič 3, Prokopec, Krajčovič, Kováč 5, Porubský 2, Firkaľ 4, Ihnát (liberá Vitko, Turis)



Maďarsko: Pesti 11, Boa, Magyar 1, Gergye 9, Kovács, Horváth 14, Keen, Kecskeméti, Tomanóczy 3, Gacs 1 (liberá Bozóki, Bán)



tabuľka:



1. SLOVENSKO 3 2 1 6:3 6



2. Španielsko 2 2 0 6:2 5



3. Maďarsko 3 1 2 5:6 4



4. Gruzínsko 2 0 2 0:6 0

ďalší program SR v kvalifikácii:



sobota 13. augusta



18.00 Maďarsko – Slovensko



streda 17. augusta



18.00 Slovensko – Španielsko



sobota 20. augusta



19.00 Gruzínsko – Slovensko





Nitra 10. augusta (TASR) - Slovenskí volejbalisti uspeli vo svojom treťom dueli v F-skupine kvalifikácie ME 2023. V Nitre v stredu zdolali Maďarsko 3:0 a na konte tak majú zatiaľ šesť bodov. Zverenci Mareka Kardoša predtým doma zdolali Gruzínsko 3:0 a prehrali v Španielsku 0:3. V priebežnej tabuľke im patrí prvá priečka.V ďalšom zápase nastúpia v sobotu v Budapešti proti Maďarsku (18.00 h), v stredu 17. augusta si v Nitre zmerajú sily so Španielmi (18.00 h) a v sobotu 20. augusta uzavrú kvalifikačné boje v Tbilisi proti domácim Gruzíncom (19.00 h).Zo siedmich štvorčlenných skupín postúpia na záverečný turnaj víťazi a päť najlepšie umiestnených tímov na druhom mieste.Prvý bod v zápase si na svoju stranu pripísali Maďari, potom však Slováci vyrovnali a počas celého prvého setu si držali vedenie. Súperi sa naťahovali o každý bod, zlom prišiel až v závere. Slovenskí volejbalisti boli v koncovke lepší a dôraznejší a prvý set získali pre seba v pomere 25:20 za 26 minút.Druhý set bol podstatne vyrovnanejší a jeho tón udávali Maďari. Viedli už 4:0, Slováci potom vyrovnali na 11:11. Od tej chvíle sa obaja naťahovali za každým bodom a opäť rozhodovala koncovka setu. V nej mali navrch Kardošovi zverenci a set vyhrali 25:22.Aj v treťom sete išli do vedenia hostia, ktorí si držali tesný náskok. Za stavu 9:9 sa však skóre otočilo a potom už držali taktovku Slováci. Tí už nedopustili drámu a napokon set i zápas doviedli do víťazného konca.