Slovenskí zápasníci majú v Istanbule poslednú šancu získať miestenky

Slováci na svetovom kvalifikačnom turnaji v Istanbule:



68 kg - Zsuzsanna Molnárová



74 kg - Tajmuraz Salkazanov



86 kg - Boris Makojev



97 kg - Adam Jakšík

Istanbul 9. mája (TASR) - Slovenskí zápasníci majú poslednú šancu získať miestenky na OH 2024. Od piatka do nedele ich čaká svetová olympijská kvalifikácia v Istanbule, kde sa rozdá posledných 54 kvót do Paríža.Do záverečných bojov o Paríž 2024 vyslalo Slovensko štyroch pretekárov - k skúseným reprezentantom vo voľnom štýle Tajmurazovi Salkazanovovi (do 74 kg) a Borisovi Makojevovi (86 kg) pribudol junior Adam Jakšík (97 kg) a po nútenej pauze aj Zsuzsanna Molnárová (68 kg). Vo štvrtok štartovali na žinenkách v tureckej metropole klasici, medzi ktorými nemá Slovensko zastúpenie, po nich budú v piatok nasledovať ženy a v sobotu prídu na rad voľnoštýliari.V každom štýle je šesť hmotnostných kategórií, pričom v každej kategórii sa rozdajú tri olympijské miestenky. V prvý deň sa v každej kategórii bude bojovať o dve miestenky, ktoré získajú víťazi semifinále (víťazi jednotlivých vetiev). Na druhý deň budú prebiehať repasáže a ich víťazi sa stretnú v boji o poslednú tretiu miestenku. Zápasníci, ktorí už majú istú účasť na OH, v Istanbule neštartujú.Spomedzi štyroch slovenských reprezentantov sa najväčšie nádeje vkladajú do dvojice skúsených voľnoštýliarov Makojeva a Salkazanov. Tí si nedokázali vybojovať olympijské miestenky na MS 2023 v Belehrade a ani na aprílovom európskom kvalifikačnom turnaji v Baku. Makojev sa usiluje o druhú olympijskú účasť po štarte na predchádzajúcich OH v Tokiu, kde vypadol v úvodnom kole do 86 kg. V Istanbule ho na úvod čaká v šestnásťfinále Dauren Kurugliev reprezentujúci Grécko. V aprílovej európskej kvalifikácii skončil Makojev vo štvrťfinále, keď nestačil na Vladimeriho Gamkrelidzeho z Gruzínska.O svoju prvú olympiádu bojuje Salkazanov, štvornásobný majster Európy a trojnásobný medailista z MS (0-2-1). V Baku mu olympijská miestenka unikla len tesne, keď v semifinále do 74 kg prehral s Bielorusom Magomedchabibom Kadimagomedovom 2:4 na body. V Istanbule bude v šestnásťfinále čeliť Arslanovi Amanmyradovovi z Turkménska.Menšie šance má 20-ročný Jakšík, ten sa v kategórii do 97 kg predstaví už v kvalifikačnom kole proti ukrajinskému reprezentantovi Murazimu Mchedlidzemu. V rovnakej fáze začne v piatok Molnárová, ktorá sa v predkole do 68 kg stretne s Albinou Drazhiovou z Albánska.