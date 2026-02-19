< sekcia Šport
Slovensko 18 prehralo s Dubnicou 0:8 vo vloženom zápase SHL
Hokejisti TSS GROUP Dubnica zvíťazili nad JOJ ŠPORT Slovensko "18" 8:0 vo štvrtkovom vloženom zápase Tipos SHL.
Autor TASR
Piešťany 19. februára (TASR) -
Tipos SHL - vložený zápas:
JOJ ŠPORT Slovensko 18 - TSS GROUP Dubnica 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)
Góly: 13. Pangelov-Juldašev (Hovorka, Tybor), 20. Ďuriš (Lachkovič, Pobežal), 32. Bořuta (Janík, Hovorka), 36. Legalin (Ďuriš, Pangelov-Juldašev), 37. Beňačka (Mišanko), 45. Lachkovič (Ďuriš, Pobežal), 58. Tybor (Legalin, Hovorka), 58. Bořuta (Bečár, Lachkovič). Rozhodcovia: Zelený, Valach - Kováčik, Olle, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 35 divákov
SR 18: Husár - Kozel – Požgay, Tóth, Dedík, Syrný, Stančík, Varga – Tariška, Repka, Karšay – Kopačka, Potočka, Brath – Regináč, Friedl, Vrtiel
Dubnica: Boľo – Pangelov-Juldašev, Hovorka, Kremnický, Bečár, Babrusev, Nahálka, Janík – Legalin, Céci, Tybor – Lachkovič, Ďuriš, Pobežal – Szabo, Beňačka, Mišanko – Bořuta, Vaňo, Sabadka
