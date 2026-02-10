Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Skalica i Žiar nad Hronom v 41. kole Tipos SHL s prehrami

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vernoika Mihaliková

Hráči HK Gladiators Trnava zvíťazili nad JOJ ŠPORT Slovensko 18 4:2 v utorkovom vloženom zápase v Piešťanoch.

Piešťany 10. februára (TASR) - Hokejisti Skalice prehrali v 41. kole Tipos SHL na ľade HK TAM Levice 1:4. Zostali však na čele tabuľky o bod pred Žiarom nad Hronom, ktorý podľahol Martinu 3:8. Domáci otočili skóre šiestimi gólmi v záverečnej tretine a v tabuľke sú tretí s päťbodovou stratou na Skalicu.

Hráči HK Gladiators Trnava zvíťazili nad JOJ ŠPORT Slovensko 18 4:2 v utorkovom vloženom zápase v Piešťanoch. Ukončili tak sériu piatich prehier a v tabuľke zostávajú na barážovej 12. priečke. Slovenská osemnástka je bez bodu na poslednom 13. mieste.



Tipos SHL - 41. kolo:

HK ‘95 Považská Bystrica - HC Nové Zámky 4:5 (1:3, 3:2, 0:0)

Góly: 15. Rehák (Tománek), 22. Zemko (Tománek, A. Zlocha), 27. Gachulinec (Ligas, Rojko), 31. Zemko (Tománek, Nahálka) - 1. Ondrušek (Paul, White), 13. Šutý (Štrauch, Molnár), 15. White (Brejčák, Paul), 33. Paul (Ondrušek, Waite), 34. Štrauch Rozhodovali: Zelený, Lauff – Tvrdoň, Riš. Strely: 27:35, vylúčení na 2 min: 3:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 150 divákov

Považská Bystrica: Kaľavský - Omelka, Nahalka, Rehák, A. Zlocha, Nikmon, Rajnoha, Putala, Gachulinec – Galimov, J. Zlocha, Urbánek – Zemko, Rufati, Tománek – Rojko, Ligas, Belic – Čurlej, Štefánik, Matoňák

Nové Zámky: Dubek - Brejčák, Waite, Krchňavý, Korím, Vaverčák, Melicher, Mészáros, Šuranyi – Paul, Ondrušek, White – Molnár, Šutý, Štrauch – Šuty, Kodhaj, Mráz – Barilla, Czuczor, Vítek



MHA Martin - HK Žiar nad Hronom 8:3 (1:0, 1:3, 6:0)

Góly: 7. Babka (Vybiral, Melcher), 31. Uram (Burzík, Babka), 43. Fafrák (Paulíny, Burzík), 45. Fujerík (Melcher, Vybiral), 48. Paulíny (Fafrák, Burzík), 48. Melcher (Uram, Jakubík), 55. Paulíny (Barto, Eperješi), 59. Melcher (Jakubík, Fujerík) – 25. Jakubík (Gašpar, Mikula), 27. Rajčan (Šimon, Brumerčík), 28. Jakubík (Dosek, Gašpar), Rozhodovali: Bogdaň, Kalina – Ďuraš, Uličný. Strely: 42:31, vylúčení na 2 min: 6:8, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 1547 divákov

Martin: Bernát - Jakubík, Myšiak, Ligas, Lavička, Eperješi, Burzík, Bakala – Paulíny, Barto, Fafrák – Vybiral, Fujerík, Melcher – Uram, Babka, Nauš – Rešetár, Thomka, Fúčela

Žiar nad Hronom: Brezáni - Dosek, Hraško, Kobolka, Kuboš, Fecko, Čulík, Melicher, Šimon – Mikula, Jakubík, Gašpar – Magdolen, Babeliak, Stupka – Suľovský, Kylnar,Ďaloga – Lopušan, Brumerčík, Rajčan



HC MUŠLA Topoľčany - HK Detva 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Góly: 7. Ožvald (Janča, Ružek), 23. Bečka (Benko, Gergel), 40. Benko (Bečka, Ožvald), 49. Gergel (Bečka) – 36. Jasečko (Stahoň, Hajnik), 42. Petran (Lörincz), Rozhodovali: Valach, Bachúrik – Drblík, Rehák. Strely: 34:25, vylúčení na 2 min: 3:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 364 divákov

Topoľčany: Noskovič - Ejem, Pupák, Bystričan, Hrenák, Bereš, Hruška, Jombík, Sedlák – Ožvald, Janča, Ružek – Benko, Bečka, Gergel – Piačka, Hurtaj, Šišovský – Pšenko, Kohút, Bajzík

Detva: Vojvoda - Jasečko, Zorvan, Štec, Petran, Varga, Bais, Lörincz – Stahoň, Novota, Hajnik – Kalousek, Šechný, Danielčák – Hudec, Zöld, Hukel – Dobiš



HK TAM Levice - HK Skalica 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Góly: 19. Stevens (Bartakovics, Králik), 29. Meszároš (P. Svitana, Chlepčok), 37. Carey (Králik, Vaňo), 57. Carey (P. Svitana) – 22. Nemec (Sachkov, Janík), Rozhodovali: Valo, Novák – Jonák, Ševčík. Strely: 31:29, vylúčení na 2 min: 2:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0

Levice: Maťovčík - Pánik, Rais, Pač, Stevens, Valent, Meszároš, Hlinka, Štrbáň – P. Svitana, Slovák, Bartakovics – Králik, Kupka, Carey – Sobotka, Král, Vaňo – Teltsov, Chlepčok, Ozimák

Skalica: Beržinec - Urban, Kubíček, Škápik, Janík, Darcy, Frídel, Dudáš – Jurík, Nemec, Obdržálek – Jurák, Špirko, Sachkov – Kuba, Búlik, Šátek – Barcík, Fungáč, Hečko



HC BIT markets TEBS Bratislava - HC 19 Humenné 3:5 (0:0, 2:1, 1:4)

Góly: 31. Včelka (Volkov, Dej), 36. Karaffa (Preisinger, Petráš), 56. Petráš (Luža, Dej) – 34. Jacko (Vaško, Vrábeľ), 43. Sokoli (Vs. Kurovskyi, Cibák), 47. Toma (Lušňák, Borov), 49. Žitný (Vaško, Vrábeľ), 59. Žitný (Vaško) Rozhodovali: Adamec, Magušin – Haringa, Kováčik. Strely: 31:45, vylúčení na 2 min: 3:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 93 divákov

TEBS: Andrisík - Luža, Fabuš, Knižka, Ličko, Fatul, Černák, Volkov, Innanmaa – Botlo, Preisinger, Karaffa – Jendek, Buc, Bodnár – Ürge, Dej, Včelka – Samadov, Petráš, Mikulec

Humenné: Hurčík - Zekucia, Cibák, Pavúk, Jacko, Pulščák, Novota, Vs. Kurovskyi, Pišoja – Žitný, Vrábeľ, Vaško – Rymarev, Železkov, Šachvorostov – Borov, Toma, Lušňák – Ragan, Linet, Sokoli



vložený zápas:

JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HK Gladiators Trnava 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Góly: 13. Karšay (Šramatý), 47. Tariška (Friedl, Repka) - 1. Jamrich, 19. Haščič (Bíly, Miklík), 21. Haborák (Škultéty, Jamrich), 60. Múčka (Haščič, Škultéty). Rozhodcovia: Opalek, Fridrich - Lepieš, Fekete, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 220 divákov

SR 18: Husár - Požgay, Tóth, Dedík, Pisarčík, Vrtiel, Syrný - Kopačka, Friedl, Regináč - Šromovský, Repka, Brath - Karšay, Šramatý, Tariška

Trnava: Hollý - Haborák, Škultéty, Šiškov, Bíly, Sabo, Fügersy, Scheuer, Bottán - Haščič, Mamonov, Miklík - Múčka, Jamrich - Jobek, Hanula, Michajlov - Klapica, Achberger
