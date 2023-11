Schmiedlová po prehre s Rierovou: Súperka urobila málo chýb

Na snímke zľava nehrajúci kapitán slovenského PBJK tímu Matej Lipták a slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová proti Argentínčanke Julii Rierovej v baráži o účasť v 1. svetovej skupine Pohára Billie-Jean Kingovej Slovensko - Argentína 10. novembra 2023 v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann

duel o účasť vo svetovej skupine Pohára Billie Jean Kingovej:



SLOVENSKO - Argentína 0:1 po úvodnej dvojhre



Anna Karolína Schmiedlová - Julia Rierová 5:7, 5:7



nasleduje Viktória Hrunčáková - Nadia Podoroská

Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovenské tenistky prehrávajú po úvodnej dvojhre duelu o účasť vo svetovej skupine Pohára Billie Jean Kingovej s Argentínou 0:1. O prvý bod pre Juhoameričanky sa na harde v bratislavskom NTC zaslúžila argentínska dvojka Julia Rierová, ktorá zdolala slovenskú jednotku Annu Karolínu Schmiedlovú 7:5, 7:5 V druhom singli si zmerali sily Viktória Hrunčáková a Nadia Podoroská.Schmiedlovej vôbec nevyšiel úvod zápasu, keď dvakrát stratila podanie a súperka si vybudovala náskok 5:2. Argentínčanka mala navrch v dlhých výmenách, viackrát prekvapila Slovenku úspešnými stopbalmi. Schmiedlová robila príliš nevynútených chýb, chýbala jej úderová istota. V ďalšom priebehu prvého setu zabojovala a vyrovnala na 5:5, no koncovka patrila Rierovej.V druhom dejstve si až do ôsmeho gemu obe hráčky držali servis. Za stavu 4:4 Rierová po víťaznom bekhende po čiare prelomila podanie Schmiedlovej a išla podávať na víťazstvo v zápase. Slovenka síce vyrovnala na 5:5, no následne si opäť neudržala podanie a Rierová na druhý pokus dotiahla zápas do víťazného konca. Pri vlastnom servise premenila hneď prvý mečbal.Schmiedlová bola po prehre sklamaná.Rierová sa na pomalšom harde cítila ako ryba vo vode.