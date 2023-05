Slovensko bude 9. v renkingu a hrozí mu kvalifikácia ZOH2026

Predbežný rebríček IIHF po štvrťfinále MS 2023:



1. Fínsko minimálne 3660 b. pred 1/4finále, 2. Kanada min. 3550 pred, 3. USA min. 3540 po, 4. Švédsko min. 3380 pred, 5. Nemecko min. 3375 po, 6. Švajčiarsko 3355 po, 7. (dočasne vylúčené) Rusko 3350, 8. Česko 3335 po, 9. SLOVENSKO 3290, 10. Dánsko 3100, 11. Lotyšsko min. 3090 pred, 12. Nórsko 2870 ...

Tampere/Riga 25. mája (TASR) - Slovenský hokej nemá istú priamu účasť na olympijskom turnaji 2026 v Miláne/Cortine. Rozhodol o tom štvrtkový výsledok štvrťfinále MS v Rige. Nemecko vyradilo favorizované Švajčiarsko a po nedeľnom finále šampionátu vyjde nový rebríček IIHF, v ktorom bude Slovensko figurovať na 9. priečke. Na ZOH sa predstaví prvých 8 tímov, reprezentácia organizujúcej krajiny a 3 úspešné mužstvá z kvalifikácie. Slovensko však ešte nie je definitívne mimo priamej účasti, otázny je budúci štatút v súčasnosti vylúčeného Ruska.Slovenská hokejová reprezentácia cestovala do Rigy na renkingovej pozícii číslo 8. V "polotovarovej verzii" prebiehajúceho turnaja má po vyradení v základnej fáze už fixný zisk 3290 bodov. Nemci mali isté minimum 3275, ktoré im zostávalo v prípade vyradenia vo štvrťfinále (a celkové 8. miesto na MS). Lenže zdolali favorita a polepšia si minimálne o 100 bodov. Slovákom nielenže uchmatli 8. priečku a poslednú priamu miestenku na zimnú olympiádu, ale sami v priebežnom renkingu prerazili už na 5. priečku a ohrozujú Švédov.Domáce Lotyšsko v rozpracovanej rebríčkovej verzii vstupovalo do svojho večerného štvrťfinále MS s 3090 bodmi na 11. pozícii, v prípade postupu sa posúvalo na desiatu pred Dánsko. Na ďalší prienik potrebovalo získať v nedeľu v Tampere titul, vtedy by vyrovnalo bodový počet Slovenska. Zavážil by najnovší záber (1200 bodov za titul). Slováci za Rigu dostali 960, za vlaňajší turnaj 750 (75 percent z 1000), za rok 2021 je to 500 (50 percent) a za 2020 iba 240 (25 percent). Súčet 3290 dotvára 840 za 75 percent z 1120 olympijských bodov po bronze v Pekingu.Na predných priečkach rebríčka nemá nikto nič isté a po MS môže dôjsť k viacerým zmenám. Aj tie však majú svoje limity. Vedúcich Fínov môžu zosunúť iba oba severoamerické tímy, ale so 110-bodovým mankom prenasledujúcej Kanade sa to nemusí podariť ani prípadným štvrtkovým priamym vyradením Suomi. Definitívny rebríček 2023 po nedeľnom finále určí aj zloženie dvoch osemčlenných základných skupín MS 2024 v Česku. Známym reťazcom 1-4-5-8-9-12-13-16 a 2-3-6-7-10-11-14-15.Svetový renking nie je len formálne vyčíslenie sily jednotlivých krajín. Generuje sa z výsledkov na vrcholných podujatiach a určujú sa podľa neho schémy na tých istých akciách, teda na MS a ZOH. Štruktúru renkingu determinujú prehľadné koeficienty. Za MS i za ZOH sa prideľuje nastavený počet bodov, za 1. miesto 1200, ďalej 1160, 1120, 1100, za piatu priečku je 1060 atď. Tieto body sa raz ročne (v olympijskej sezóne dvakrát) aktualizujú so 100-percentným bodovaním najnovších MS, 75-percentným za predchádzajúce, za šampionát predtým sa prideľuje 50 percent bodov a ešte predtým 25 percent. Rovnaký formát platí aj pre ZOH, tie majú v roku svojho konania 100 percent a na konci cyklu už len 25. Pre rok 2024 preto bolo už v roku 2021 dôležité, ako si bude Slovensko počínať v olympijskej kvalifikácii a vo februári 2022 na hlavnom turnaji v Pekingu. Priamu cestu na zimné hry Miláno-Cortina však skomplikoval fakt, že na troch MS v rade skončili Nemci pred Slovákmi a to dvakrát výrazne postupom do semifinále, v tom sobotnom v Tampera a potom aj nedeľnom zápase o zlato/bronz si môžu bodový záber ešte vylepšiť.Ak bude na ZOH štartovať aj pre vojnu suspendované Rusko, na olympijský turnaj sa bude treba opäť prebojovať mimo sezóny. Traja ďalší účastníci 12-členného olympijského turnaja (ak IIHF formát nezmení) vzídu z viacstupňovej kvalifikácie. Jej záverečný stupeň sa stal osudom Slovenska aj pre rok 2020 (pandémia presunula na 2021) a po štyroch priamych účastiach v rade (Turín 2006, Vancover 2010, Soči 2014, Pjongčang 2018). Slovenská reprezentácia v závere augusta 2021 postúpila z bratislavskej vetvy a o polroka neskôr v Pekingu dobyla historický bronz.