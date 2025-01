Slovensko bude hostiť jednu z kvalifikačných skupín PBJK

Londýn 23. januára (TASR) - Slovensko bude v druhom aprílovom týždni hostiť jednu z kvalifikačných skupín tenisového Pohára Billie-Jean Kingovej. O dvoch súperoch Sloveniek rozhodne žreb naplánovaný na štvrtkový podvečer. Víťazi šiestich trojčlenných skupín postúpia na novembrový finálový turnaj do Šen-čenu, na ktorom majú už istú účasť domáca Čína a Talianky ako obhajkyne titulu.



Slovensko je v rebríčku krajín štartujúcich v PBJK na 6. mieste. Vďaka tomu zorganizuje jeden z miniturnajov a bude nasadené. Ďalšími dejiskami budú Austrália, Česko, Japonsko, Holandsko a Poľsko. Zverenky kapitána Mateja Liptáka postúpili vlani v Malage až do finále prestížnej tímovej súťaže, v ktorom podľahli Taliansku 0:2. Medzinárodná tenisová federácia (ITF) rozhodla, že v rokoch 2025-2027 bude finálový turnaj hostiť čínsky Šen-čen.



"V Číne v uplynulých rokoch mohutne stúpla popularita tenisu, tento šport tam hráva vyše 20 miliónov ľudí. Krajina zainvestovala do tenisovej infraštruktúry a rozvoja talentov, čo prinieslo výrazné úspechy vrátane zisku zlatej medaily na OH 2024 v Paríži," uviedol prezident ITF David Haggerty. Olympijská šampiónka vo dvojhre Čchin-wen Čeng privítala správu o Šen-čene ako dejisku s nadšením: "Je to splnený sen pre všetky čínske tenistky."