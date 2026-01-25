< sekcia Šport
Slovensko bude mať skokanky na lyžiach na ZOH 2026
Vo výprave Slovenska na hrách na severe Talianska, ktorej menoslov v piatok potvrdilo valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru tak bude 53 športovcov.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 25. januára (TASR) - Slovensko bude mať napokon zastúpenie na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo aj v súťažiach v skokoch na lyžiach žien. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) a Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v rámci prerozdelenia kvót pridelila jedno miesto slovenským skokankám na lyžiach. Informoval o tom Slovenský olympijský výbor (SOV).
Vo výprave Slovenska na hrách na severe Talianska, ktorej menoslov v piatok potvrdilo valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru tak bude 53 športovcov. O tom, ktorá zo skokaniek na lyžiach miestenku dostane, rozhodne Zväz slovenského lyžovania (ZSL). Hlavnou adeptkou na účasť pod piatimi kruhmi je Kira Mária Kapustíková, ktorá sa v provizórnom rebríčku FIS pôvodne ocitla na pozícii garantujúcej miestenku. Neskôr sa však objavila prvá pod čiarou, keďže prednosť dostali pretekárky, ktoré majú možnosť obsadiť aj súťaž miešaných tímov. Vo Svetovom pohári reprezentuje Slovensko aj Tamara Mesíková.
Na skokanských mostíkoch bude mať Slovensko v súťaži žien pod piatimi kruhmi premiéru. V mužskej kategórii získal miestenku Hektor Kapustík a nadviaže tak na Tomáša Zmoraya, ktorý štartoval vo Vancouveri 2010.
Vo výprave Slovenska na hrách na severe Talianska, ktorej menoslov v piatok potvrdilo valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru tak bude 53 športovcov. O tom, ktorá zo skokaniek na lyžiach miestenku dostane, rozhodne Zväz slovenského lyžovania (ZSL). Hlavnou adeptkou na účasť pod piatimi kruhmi je Kira Mária Kapustíková, ktorá sa v provizórnom rebríčku FIS pôvodne ocitla na pozícii garantujúcej miestenku. Neskôr sa však objavila prvá pod čiarou, keďže prednosť dostali pretekárky, ktoré majú možnosť obsadiť aj súťaž miešaných tímov. Vo Svetovom pohári reprezentuje Slovensko aj Tamara Mesíková.
Na skokanských mostíkoch bude mať Slovensko v súťaži žien pod piatimi kruhmi premiéru. V mužskej kategórii získal miestenku Hektor Kapustík a nadviaže tak na Tomáša Zmoraya, ktorý štartoval vo Vancouveri 2010.