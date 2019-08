Slovensko bude na cyklistickom šampionáte v Holandsku bez Petra Sagana

Jazdec tímu Bora-hansgrohe a víťaz bodovacej súťaže z Tour de France 2019 sa zúčastní na exhibičných pretekoch Gran Fondo Océano a Océano v Paname.

Bratislava 2. augusta (TASR) - Slovenská reprezentácia sa na nadchádzajúcich majstrovstvách Európy v cestnej cyklistike v Holandskom Alkmaare (7.-11. augusta) predstaví bez Petra Sagana. Jazdec tímu Bora-hansgrohe a víťaz bodovacej súťaže z Tour de France 2019 sa zúčastní na exhibičných pretekoch Gran Fondo Océano a Océano v Paname.



"V utorok sme sa oficiálne dozvedeli, že nebude štartovať," potvrdil neúčasť sedemnásobného víťaza zeleného dresu na TdF koordinátor cestnej cyklistiky na Slovenskom zväze cyklistiky Martin Riška. Okrem Petra Sagana sa však na šampionáte predstaví slovenská špička, napríklad jeho tímoví kolegovia Erik Baška a brat Juraj, z tímu Dukla Banská Bystrica Patrik Tybor, Marek Čanecký, Ján Andrej Cully a Juraj Bellan, ktorí budú reprezentovať v kategórii elite.



Slovensko bude mať zastúpenie aj medzi juniormi a do 23 rokov a to medzi mužmi i ženami. V Alkmaare na pretekárov čaká rovinatá trať s celkovou dĺžkou 172,6 kilometrov. Súčasťou programu sú tradične individuálne časovky a preteky s hromadným štartom. Novinkou je miešaná štafeta, kde každá krajina nominuje maximálne šesť jazdcov (troch mužov a tri ženy). Prvá časť slovenskej výpravy sa do dejiska ME presunie už v nedeľu.