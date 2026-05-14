Slovensko budú na MS 2026 reprezentovať rozhodcovia Hronský a Durmis
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Slovensko bude na hokejových MS vo Švajčiarsku (15. - 31. mája) reprezentovať dvojica rozhodcov. Ako hlavný sa predstaví na svojom druhom svetovom šampionáte arbiter Tomáš Hronský. Svoje tretie MS absolvuje počas 89. ročníka turnaja aj čiarový rozhodca Oto Durmis.
Durmis sa predstavil na šampionáte aj vlani vo Švédsku a v Dánsku, premiéru absolvoval pred dvoma rokmi v Prahe a Ostrave. Hronský sa po prvý raz medzi elitou predstavil tiež v roku 2024 v Českej republike.
Zoznam 16 hlavných rozhodcov a 16 čiarových, ktorí budú dohliadať na 64 zápasov za 17 dní, zverejnila Medzinárodní hokejová federácia. Po prvýkrát sú na zozname dvaja s rovnakým menom. Ide o reprezentantov Českej republiky. Jiří Ondráček je čiarový rozhodca, ktorý už pôsobil na mnohých podujatiach IIHF, jeho menovec bude na MS debutovať medzi hlavnými.
Štyria arbitri si už tento rok odbili vrcholný turnaj na ZOH v Miláne. Ide o hlavných Christoffera Holma, Seana MacFarlenea, Andreho Schradera a čiarového Onniho Hautamäkiho. Šéf rozhodcov IIHF Scott Zelkin pre web iihf.com uviedol, že aj nominácia na šampionát do Švajčiarska je prvý krok v príprave na ďalšie zimné olympijské hry. „Máme za sebou Miláno a Cortinu a teraz sa pripravujeme a dávame našim funkcionárom šancu dostať sa na ďalšie olympijské hry. Niektorí rozhodcovia, ktorí rozhodovali na uplynulých MS do 20 rokov, alebo na Slovensku na šampionáte do 18 rokov, by mohli byť na olympiáde o štyri roky. Samozrejme ešte nevieme, kto to bude.“
Pre Zelkina je to o rovnováhe. MS je kľúčová udalosť, takže podľa neho je to príležitosť využiť talent, ktorý má k dispozícii. „V Miláne sme mali pomerne veteránsku skupinu. Teda chalanov, ktorí boli na viacerých majstrovstvách sveta a mali skúsenosti. Chceme teda zostať verní faktu, že MS sú jednou z najvýznamnejších udalostí v hokejovom kalendári, či už je to olympijský rok alebo nie. Chceme teda vyslať na ľad najlepšiu rozhodcovskú posádku, ale chceme to využiť aj ako šancu priviesť nových ľudí. Všetci sa už zúčastnili vrcholového podujatia IIHF, ale pre mnohých z nich to budú prvé mužské MS, čo je tiež vzrušujúce.“
zoznam hlavných arbitrov na MS 2026:
Tomáš HRONSKÝ (SR), Tobias Bjork, Christoffer Holm (obaja Švéd.), Nolan Bloyer, Sean MacFarlene (obaja USA), Cedric Borga, Michael Tscherrig (obaja Švajč.), Riku Brander, Mikko Kaukokari (obaja Fín.), Taylor Burzminski, Jesse Gour (obaja Kan.), Lukas Kohlmueller, Andre Schrader (obaja Nem.) Christian Ofner (Rak.), Jiří Ondráček (ČR), Marcus Wannerstedt (Nór.)
čiaroví rozhodcovia:
Oto DURMIS (SR), Daniel Beresford (V. Brit), Mitchell Gibbs, Brian Birkhoff (obaja Kan.), Renars Davidonis (Lot.), Shane Gustafson, John Rey (obaja USA), Tommi Niittyla, Onni Hautamäki (obaja Fín.), Gustav Jonsson, Anders Nyqvist (obaja Švéd.), Patrick Laguzov (Nem.), Jiří Ondráček, Lukáš Rampír (obaja ČR), Dominik Schlegel (Švajč.), Njaal Sostuomen (Nór.)
