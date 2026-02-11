Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. február 2026
Dobrý začiatok: Slováci vedú nad Fínmi 1:0 po prvej tretine

Na snímke slovenskí hokejisti kapitán Tomáš Tatar (vľavo), Michal Ivan (uprostred), Adam Ružička (druhý zľava) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Juraj Slafkovský (druhý sprava) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v stredu 11. februára 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Slovákov poslal do vedenia Juraj Slafkovský, keď v 8. minúte potrestal chybu súpera v rozohrávke.

Autor TASR
Miláno 11. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti viedli nad Fínskom 1:0 po 1. tretine ich úvodného zápasu na ZOH v Miláne. Slovákov poslal do vedenia Juraj Slafkovský, keď v 8. minúte potrestal chybu súpera v rozohrávke.



ZOH v Miláne - B-skupina

SLOVENSKO - Fínsko 1:0 po 1. tretine

Gól: 8. Slafkovský
