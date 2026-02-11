< sekcia Šport
Dobrý začiatok: Slováci vedú nad Fínmi 1:0 po prvej tretine
Autor TASR
Miláno 11. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti viedli nad Fínskom 1:0 po 1. tretine ich úvodného zápasu na ZOH v Miláne. Slovákov poslal do vedenia Juraj Slafkovský, keď v 8. minúte potrestal chybu súpera v rozohrávke.
ZOH v Miláne - B-skupina
SLOVENSKO - Fínsko 1:0 po 1. tretine
Gól: 8. Slafkovský
