Do Pekingu aj Kňažko, Šatan: Columbus to podporil

Michal Čajkovský, archívna snímka. Foto: TASR Martin Palkovič

Na archívnej snímke z 30. mája 2021 zľava Martin Gernát, Peter Cehlárik, Marek Hrivík, Samuel Kňažko, Róbert Lantoši (všetci Slovensko) sa tešia z gólu v zápase základnej A-skupiny Švédsko - Slovensko na 84. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v lotyšskej Rige. Foto: TASR - Jaroslav Novák

nominácia SR na ZOH 2022:

brankári: Patrik Rybár (Dinamo Minsk/KHL), Branislav Konrád (HC Olomouc/ČR), Matej Tomek (HC Kometa Brno/ČR)



obrancovia: Marek Ďaloga (HC Kometa Brno/ČR), Martin Marinčin (HC Oceláři Třinec/ČR), Peter Čerešňák (HC Plzeň/ČR), Mário Grman (HPK Hämeenlinna/Fín.), Michal Čajkovský (Sibir Novosibirsk/KHL), Martin Gernát (HC Lausanne/Švaj.), Šimon Nemec (HK Nitra), Samuel Kňažko (Seattle Thunderbirds/USA/WHL)



útočníci: Libor Hudáček (Dinamo Minsk/KHL), Miloš Kelemen (BK Mladá Boleslav/ČR), Michal Krištof (HC Kometa Brno/ČR), Marko Daňo (HC Oceláři Třinec/ČR), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR), Juraj Slafkovský (TPS Turku/Fín.), Tomáš Jurčo (Barys Nur-Sultan/KHL), Peter Cehlárik (Avangard Omsk/KHL), Marek Hrivík (Torpedo Nižnij Novgorod/KHL), Kristián Pospíšil (HC Davos/Švaj.), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava), Pavol Regenda (HK DUKLA Ingema Michalovce), Adrián Holešinský (HK Nitra), Peter Zuzin (HKM Zvolen)

Bratislava 18. januára (TASR) - V nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na ZOH 2022 v čínskom Pekingu (4.- 20. februára) nechýba dvojica 17-ročných talentov Šimon Nemec a Juraj Slafkovský a pod olympijskými kruhmi sa predstaví aj 19-ročný obranca Samuel Kňažko.Účasť na ZOH si po štyroch rokoch zopakujú šiesti hráči, Patrik Rybár, Branislav Konrád, Peter Čerešňák, Marek Ďaloga, Michal Čajkovský a Michal Krištof sa dostali aj do nominácie na ZOH 2018 do Pjongčangu.Káder Slovákov na hry sa začal formovať už na augustovej kvalifikácii v Bratislave, na ktorej si zverenci Craiga Ramsayho zabezpečili účasť v Číne. Okrem kvalifikácie sa slovenskí hokejisti predstavili v uplynulom roku na dvoch turnajoch. Na Nemeckom pohári po triumfe nad Švajčiarskom 7:1 prehrali v zápase o víťaznú trofej s domácim Nemeckom 1:4. V decembri na turnaji NaturEnergie Challenge vo švajčiarskom Vispe zdolali Lotyšsko 6:2 a s domácim výberom prehrali 2:3. Bol to zároveň ich posledný zápas pred ZOH.Po oboch turnajoch uviedol generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan, že niektorí hráči príjemne prekvapili realizačný tím. Z Tipos extraligy ich napokon bude päť - Peter Zuzin, Samuel Takáč, Adrián Holešinský, Pavol Regenda, Šimon Nemec. Deväť hráčov je z českej extraligy, piati z KHL, traja z fínskej najvyššej súťaže a dvaja zo švajčiarskej. Obranca Kňažko hrá v zámorskej WHL a keďže má podpísanú zmluvu s Columbusom, musel Šatan riešiť jeho nomináciu dlhšie.povedal Šatan na utorkovej tlačovej konferencii.V tíme chýba Róbert Lantoši, ktorý hral na MS v Rige a aj na augustovej olympijskej kvalifikácii.dodal Šatan.