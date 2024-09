Slovensko je v boccii bez medaily, tím aj mix skončili vo štvrťfinále

Paríž 4. septembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v boccii nezískali medailu na paralympijských hrách v Paríži. Najlepší výsledok dosiahol Róbert Mezík, ktorému tesne ušiel bronz vo dvojhre kategórie BC2 a obsadil 4. miesto. Účinkovanie boccistov uzavreli v stredu súťaže miešaných párov a tímov, v ktorých skončili Slováci pred bránami semifinále.



Mezík, Tomáš Král a Eliška Jankechová vypadli vo štvrťfinále kategórie BC1/BC2, keď podľahli druhým nasadeným reprezentantom Kórejskej republiky 4:8. V základnej skupine predtým zdolali tím silné Thajska jednoznačne 9:2 a Brazíliu 6:5. "Dnešný zápas sa hodnotí ťažko, nakoľko sme včera hrali perfektne a dnes ten výkon nebol veľmi dobrý. Hlavne na začiatku nám utiekli o päť - šesť bodov a potom sme to otáčali. Skoro sa nám to podarilo, ale v poslednej smene to tak takticky zahádzali, že už sa s tým nedalo nič robiť," povedal Mezík a poodhalil aj príčinu prehry: "Pred tréningom sme si povedali, že budeme hrať na diaľku, hodiť toho jacka ďaleko. Oni sú na hru blízko majstri sveta a jediná šanca ako ich ´klofnúť´, utiecť im, je hrať na diaľku. To sa aj podarilo vo štvrtej smene, ktorú sme vyhrali 3:0. Keby sme to hrali od začiatku, tak by to vyzeralo úplne inak."



Prah semifinále neprekročili ani Kristína Vozárová a Martin Strehársky v mixe. Proti svetovým jednotkám z Hongkongu utrpeli vysokú prehru 2:10. "Hrá sa proti nim ťažko, pretože majú takú silu, že dokážu všetko vyraziť. Tá prehra bude bolieť, ale hrali sme so svetovými jednotkami. Asi sme aj čakali, že nevyhráme, ale chceli sme skúsiť všetko," uviedol Strehársky a jeho partnerka doplnila: "Boli nezastaviteľní. Postúpili sme zo skupiny, takže je tam aspoň taká menšia radosť. V budúcnosti to snáď bude lepšie."



Slovákom sa tak nepodarilo vyrovnať medailovú bilanciu z predchádzajúcich hier v Tokiu, kde v súťaži jednotlivcov získal zlato Samuel Andrejčík a spolu s Michaelou Balcovou a Strehárským triumfovali aj medzi tímami.