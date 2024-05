Slovensko má 100 dní pred štartom 24 miesteniek na paralympiádu

Bratislava 20. mája (TASR) - Predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš verí, že do Paríža vyšlú okolo 30 reprezentantov. Povedal to na pondelkovej tlačovej konferencii pri príležitosti 100 dní do štartu paralympiády (28. augusta - 8. septembra).



V pondelok malo isté miestenky 24 slovenských paralympionikov. Kvalifikačné boje však ešte stále prebiehajú a šéf SPV verí, že do Paríža sa prebojujú ešte ďalší reprezentanti. "K dnešnému dňu máme 24 miesteniek vo ôsmich športoch, čo je viac ako fantastická správa. Počítame, že by nám mohlo pribudnúť ešte päť - šesť ďalších. Dostali by sme sa k číslu 30 a celá výprava by mohla mať okolo 60 členov. Každý z našich športovcov, ktorý sa prebojoval do Paríža, bude atakovať najvyššie pozície. Radi by sme nadviazali na úspešné paralympijské hry 2020," uviedol Riapoš.



Paralympiáda odštartuje v stredu 28. augusta a dokopy sa na nej odohrá 549 súťaží v 22 športoch. "Prípravy vrcholia, pre niekoho môže byť sto dní veľa, pre niekoho málo. Hry sa budú po dlhej dobe konať na území Európy, je to blízka destinácia a preto veríme, že nás prídu podporiť aj fanúšikovia. Väčšina športov sa bude konať neďaleko slávnych pamiatok Paríža. Nebude ani časový posun, takže výkony našich športovcov môžu diváci sledovať naživo," pokračoval Riapoš, ktorý sa taktiež kvalifikoval do Paríža a absolvuje už svoju ôsmu paralympiádu.



O jednu menej má na konte parastrelkyňa Veronika Vadovičová, ktorá na nich pozbierala šesť cenných kovov. "Miestenku mám už dva roky, takže sa môžem dlhodobejšie a cielenejšie zameriavať na hry. Ako ukázala nedávna súťaž v kórejskom Čchangwone, tak vidieť, že výsledky idú hore. Na budúci týždeň ideme na ME, čo bude posledná súťaž pred PH na doladenie posledných vecí. Potom nás čaká už iba príprava v domácich podmienkach. Odo mňa sa očakávajú nejaké výsledky. Neviem ich garantovať, ale robím pre to všetko. Pribúda však vek aj noví súperi, takže na každej paralympiáde to je ťažšie a ťažšie," povedala.



O miestenku stále bojuje tenista na vozíku Tomáš Masaryk. "Svetový rebríček zverejnia 15. júla, prvých 12 hráčov postúpi priamo a potom sú ešte štyri voľné miestenky. Ja som momentálne na 14. mieste a čakajú ma ešte tri turnaje, tak uvidíme, ako to vypáli," uviedol.



Prvý radca Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku Jacques de Noray uviedol, že organizátori finišujú s prípravami na olympiádu i paralympiádu a do štartu športového sviatku bude všetko nachystané. "Francúzsko sa nevie dočkať, kedy všetkých privíta v Paríži. Je to už sedem rokov, čo nám pridelili organizáciu. Všetko prebieha dobre a veríme, že všetko bude pripravené," povedal.