VIDEO:Slovensko má 100 dní pred štartom zimnej olympiády 30 miesteniek
Budúcoročné hry sa budú konať na obrovskom území, športový sviatok bude mať až šesť centier a prvýkrát v histórii aj šesť olympijských dedín.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 28. októbra (TASR) - V stredu odštartuje odpočítavanie sto dní do začiatku zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo (6. - 22. februára 2026). Slovensko má zatiaľ istých 30 miesteniek. Vedúci výpravy Roman Buček verí, že do záveru kvalifikačných procesov sa tím rozrastie na približne 50 súťažiacich. S takýmto číslom oboznámili aj organizačný výbor. Buček je presvedčený, že talianski organizátori stihnú pripraviť všetko na čas a ku spokojnosti účastníkov vyriešia aj náročnú infraštruktúru a logistiku na severe krajiny.
Budúcoročné hry sa budú konať na obrovskom území, športový sviatok bude mať až šesť centier a prvýkrát v histórii aj šesť olympijských dedín. A rovnako premiérovo sa uskutočnia naraz až štyri otváracie ceremoniály. Logistiku sťažujú veľké vzdialenosti a náročný horský terén. Centrami hier budú Miláno a Cortina d'Ampezzo. Cesta v zime napríklad medzi metropolou Lombardska a biatlonovým areálom v Anterselve je päť a pol hodiny. „Bude to pre nás obrovská výzva, šesť olympijských dedín sme ešte nemali. Komplikuje to aj fakt, že jednotlivé centrá sú od seba oddelené horami a priesmykmi. Preto musíme špeciálne nastaviť aj zabezpečenie výpravy, tým pádom aj väčší počet členov realizačného tímu, aby mali všetci k dispozícii lekárov, masérov či servismanov. Pasujeme sa aj s ich ubytovaním a s touto logistikou sa budeme pasovať až do začiatku hier,“ povedal Buček.
Slovensko má momentálne istých 30 miesteniek, 25 pre hokejistov, štyri pre biatlonistky a Adam Hagara vybojoval jednu pre krasokorčuľovanie. Vedenie výpravy verí, že počet narastie k päťdesiatim športovcom. „My, samozrejme, pracujeme s vyšším číslom, momentálne je to okolo 50. Realistický odhad je 52 a na tomto čísle sme sa nejako dohodli aj s organizačným výborom. Veríme, že sa podarí splniť kritéria ešte ďalším športovcom. Sánkari, bobisti, snoubordisti, skialpinisti či rýchlokorčuliari majú rozbehnuté kvalifikácie, ktoré sa skončia až krátko pred hrami. Už máme aj nejaké základné kvóty v bežeckom a alpskom lyžovaní. Uzávierka nominácii je 19. januára. To bude kľúčový dátum,“ uviedol. SOŠV očakáva návrhy nominácii od jednotlivých zväzov do 15. januára, schvaľovanie výpravy bude na Valnom zhromaždení 23. januára, o štyri dni neskôr by sa mal uskutočniť sľub prezidentovi a 30. januára sa otvárajú olympijské dediny.
Podľa Bučeka ich organizátori stihnú pripraviť načas, rovnako aj športovo technické zabezpečenie, keďže hry sa budú konať na dlhoročných a slávnych športoviskách, ktoré majú hotovú infraštruktúru. Rovnako ako vlani v Paríži, aj v Miláne bude mať Slovensko svoj olympijský dom. Sídliť bude v centre mesta neďaleko slávneho Teatro alla Scala.
Najväčšiu časť výpravy športovcov tvoria opäť hokejisti, ktorí získali na posledných zimných olympijských hrách v Pekingu 2022 senzačný bronz. Teraz však bude konkurencia oveľa náročnejšia, do Milána prídu po 12 rokoch opäť aj najväčšie hviezdy z NHL. „Každý hráč a tréner sníva o účasti na olympiáde. Je to niečo špeciálne. Mne sa to ako hráčovi nepodarilo, v trénerskom tíme som bol už v Soči a v Pjongčangu,“ povedal hlavný kormidelník slovenskej reprezentácie Vladimír Országh. „Oproti Pekingu bude kvalita úplne iná s hráčmi NHL. My sa na to tešíme, chceme sa porovnávať s najlepšími, chceme uspieť a uhrať dobrý výsledok,“ dodal. Slováci sa v základnej skupine stretnú s Fínmi, Švédmi a domácimi Talianmi.
V Bormiu, kde sa uskutočnia súťaže alpských lyžiarov, by sa mohol predstaviť Adam Žampa, pre ktorého by to bola už štvrtá olympiáda. „Je to veľký športový sviatok, sen každého športovca dostať sa tam, a ak tam spraví aj nejaký výsledok, tak si ho pamätá celý život. Človeka to motivuje k ešte lepším výkonom, chce tam vždy podať maximum,“ povedal Adam Žampa, ktorý štartoval už v Soči, Pjongčangu a Pekingu, pričom najlepšie umiestnenia dosiahol pri svojom prvom vystúpení pod piatimi kruhmi. V ruskom stredisku skončil piaty v kombinácii a šiesty v slalome.
