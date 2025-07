Slovensko na FISU získalo 3 medaily, Dubovský: S tenisom sme nerátali

Bratislava 29. júla (TASR) - S kompletnou medailovou zbierkou sa vrátila slovenská výprava z 32. Svetových univerzitných hier FISU, ktoré sa uskutočnili v nemeckom regióne Rýn-Ruhr. Najväčšie úspechy Slovenska sa podarili v tenise, Eszter Mériová vybojovala prvé zlato vo dvojhre v ére samostatnosti a vo štvorhre sa s Martinou Marušinovou postarali o striebro. Bronz pridal atlét Patrik Dömötör v behu na 400 m cez prekážky.



Slovenské farby reprezentovalo celkovo 63 športovcov v 12 športových odvetviach. Oproti predošlým hrám sa podarilo vybojovať o jednu medailu viac. Prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu Július Dubovský prejavil spokojnosť s dosiahnutými cennými kovmi a medailami: „Hodnotíme ju ako veľmi úspešnú napriek tomu, že sme tam nemali kolektívny šport. Predtým boli možno očakávania u iných športovcov, ktorí mali postavenie alebo výkony v renkingoch. Sme veľmi vďační za finále Estzer, kde ju malo celé Slovensko možnosť vidieť v priamom prenose. Sme spokojní aj s atlétkami, že po konzultácii a na apel Nadi Bendovej sme poslali aj štafetu, síce na poslednú chvíľu, ale ukázalo sa to ako veľmi dobrý ťah. Dievčatá urobili veľmi dobré výkony. V júni, keď sme hovorili, kto by mohol mať aký úspech, tak s tenisom sme nerátali. Estzer sa mentálne posunula, čo dokázala vo finále. Musíme ešte venovať kolektívnym športom, aby sme aj v nich získali nejaký úspech.“







Najvýraznejšou postavou výpravy Slovenska sa stala tenistka Eszter Mériová. Výsledkami vo štvorhre a najmä v dvojhre vybojovala až dva cenné kovy. V tímovej súťaži žien z toho bolo striebro, vo dvojhre prvé zlato v ére samostatnosti na tomto podujatí. „Je to skvelý pocit, až neopísateľný. Obrovská česť, stále si to v hlave spracovávam. Tieto dve medaily sú jednoznačne najvýznamnejšie, ktoré som kedy v mojej kariére dostala. Vážim si to. Od prvého kola som mala veľmi ťažké súperky, rebríčkovo boli o dosť lepšie ako ja, takže som rada, že som tie zápasy povyhrávala. Starostlivosť realizačného tímu bola veľmi dôležitá, užívala som si to, keďže tenis je dosť individuálny šport,“ zhodnotila pre TASR Mériová svoju cestu za medailami.



Výborne v tomto smere fungovala spolupráca s Martinou Marušinovou, s ktorou účinkovali vo štvorhre: „Je to asi najkrajší moment, čo som zatiaľ zažila, ešte aj vybojovaný za Slovensko. Vôbec som to nečakala. Až raz na raňajkách prišiel tréner s tým, že máme ako tím šancu na medailu. O to väčšia radosť napokon z toho bola, keď to vyšlo. Striebro sme mali už pred finále Eszter. Moja príprava ale nebola ideálna, mala som zdravotné problémy, ktoré sa vrátili počas univerziády. Išla som do toho s tým, aby som podala čo najlepší výkon. Niekedy mám radšej dvojhru, inokedy štvorhru.“



Veľmi blízko k rozšíreniu slovenskej medailovej zbierky bola atlétka Delia Farajpour, v behu na 100 metrov ju delilo od pódiovej priečky šesť stotín a v cieli ju napokon klasifikovali na štvrtom mieste. Rovnakú priečku si v slovenskom rekorde (44,03 sekundy) vybojovala ženská štafeta na 4x100 m v zložení Viktória Strýčková, Lenka Kovačovičová, Agáta Cellerová a Delia Farajpour. Medailová radosť sa napokon uskutočnila v behu na 400 cez prekážky, kde vybojoval bronz Patrik Dömötör. „Je to ďalšia motivácia do tréningov a verím, že ma to opäť niekde posunie. V rozbehoch som šetril sily, ale to, že ešte dokážem zlepšiť čas po tom, ako som zabehol semifinále, som úplne nečakal. Síl už nezostávalo veľa. Prostredie a výborná atmosféra mi pomohli k tomu výkonu. Mojim cieľom bolo dostať sa do finále, ale videl som šancu na medailu, takže stres tam bol. Pred štartom som si povedal, že dám do toho všetko a uvidíme, na čo to bude stačiť. Nakoniec to vyšlo výborne. Bronz je zatiaľ najviac, čo som zatiaľ kedy dosiahol. Na MS v Tokiu mi zatiaľ chýba pár miest, čo je v posledných dvoch rokoch už taká bežná situácia, ale ešte jeden veľmi dobrý výkon by mi pomohol,“ prezradil svoje dojmy Dömötör.