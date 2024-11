Slovensko na ME v kickboxe získalo tri bronzové medaily

Atény 7. novembra (TASR) - Slovenskí kickboxeri si zo štvrtkového programu majstrovstiev Európy v Aténach odniesli tri bronzové medaily. Postarali sa o ne Sofia Látoczká, Michaela Goralczyková a Cintia Czegenyová.



Látoczká prehrala v semifinále kategórie kick light do 70 kg s Turkyňou Dilarou Erdemovou. Goralczyková skončila v rovnakej fáze point fightingu do 60 kg, kde podľahla Francesce Ceciovej z Talianska. Czégényovú zdolala v semifinále full contactu do 52 kg Nórka Oliva Braastadová. Informoval o tom Slovenský zväz kickboxu na sociálnej sieti.