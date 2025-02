Slovensko na záver C-skupiny prehralo s Lotyšskom 68:89

kvalifikácia ME 2025 – C-skupina:



SLOVENSKO – Lotyšsko 68:89 (33:39)



zostava a body Slovensko: Ihring a Mokráň po 13, Bojanovský 9, Malovec 7, Abrhám 5 (Š. Krajčovič 8, Szabó 7, Hlivák a A. Krajčovič po 3, Majerčák, Rožánek a Volárik 0)



najviac bodov – Lotyšsko: Šilinš 19, Zoriks 15, Bertans 11



TH: 18/11 – 23/14, fauly: 22 - 21, trojky: 9 - 11, rozhodovali: Marques (Portug.), Györgyiová (Maď.), Župančič (Slov.), štvrtiny: 15:20, 18:19, 18:30, 17:20, 2460 divákov.



Bratislava 22. februára (TASR) - Basketbalisti Slovenska zakončili účinkovanie v kvalifikácii majstrovstiev Európy 2025 domácou prehrou 68:89 s Lotyšskom. V tabuľke C-skupiny tak skončili na nepostupovej štvrtej pozícii bez víťazstva. V lete čaká reprezentačný tím druhá fáza predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2027.Záverečná partia pre oba tímy v kvalifikačnej C-skupine bola od prvej minúty otvorená a útočne ladená, padalo najmä z trojbodovej vzdialenosti. Lotyši v nej ťažili z podkošovej prevahy, Slováci sa museli viac nadrieť na body, ale s už istým víťazom skupiny hrali vyrovnanú partiu. Lepší záver priniesol hosťom po prvej štvrtine vedenie 20:15. Lotyšsko pridávalo do tempa a nasadenia, s čím začalo mať Slovensko čoraz väčšie problémy a v jednej chvíli prehrávalo aj dvojciferným rozdielom. Správnymi taktickými reakciami domáceho realizačného tímu však prišlo k hernému zlepšeniu a udržiavaniu nádeje na prvý kvalifikačný úspech. Na polčas sa išlo za stavu 33:39.Lotyšsko nastúpilo po prestávke so streleckou kanonádou, v podstate na čo siahlo, to si našlo cestu do koša. Dobrú úspešnosť malo aj Slovensko, avšak tlak v útoku a gradujúce tempo začalo byť prekážkou za držaním ako-tak vyrovnaného stavu. Hostia nadobudli potrebné sebavedomie a komfort, čo začal byť pred domácu stranu problém. Pred záverečnou 10-minútovkou prehrávali Slováci 51:69. Domáci nedostali ani za tohto stavu možnosť vydýchnuť, ich súper rozhodol hneď v úvode o víťazovi tohto stretnutia. V koncovke tak postupne dostávali priestor všetci hráči na zápasovej súpiske.