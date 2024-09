Slovensko nastúpi proti Kazachstanu bez zraneného Nemca

Bratislava 1. septembra (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpia na svoj záverečný zápas v rámci kvalifikácie ZOH 2026 bez obrancu Šimona Nemca. Do nedeľného stretnutia proti Kazachstanu ho nepustí zranenie, ktoré utrpel v piatkom stretnutí s Maďarskom (7:3).



Nemec korčuľoval za pukom a po tom, ako sa dostal do kontaktu s maďarským hráčom, vrazil do mantinelu. Následne sa s bolestivou grimasu zdvihol z ľadu a neskôr odišiel do šatne. Asistent trénera Peter Frühauf po nedeľnom rozkorčuľovaní potvrdil nepríjemnú informáciu: "Vyšetrenie Šimona, žiaľ, odhalilo vážnejšie zranenie a v nasledujúcich dňoch odletí do zámoria, kde bude s lekármi konzultovať liečbu."