Slovensko neuspelo v kandidatúre na ženské ME 2027 v basketbale

Istanbul 28. novembra (TASR) – Slovensko neuspelo v kandidačnom procese o organizáciu skupiny basketbalových majstrovstiev Európy žien v roku 2027. Predstavenstvo európskej sekcie Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) o tom rozhodlo na svojom zasadnutí v Istanbule.



"Máme za sebou neúspešnú kandidatúru o ME žien 2027. Z troch kandidátov - Belgicko, Švédsko a Slovensko napokon boli úspešné prvé dve krajiny. Je to obrovská skúsenosť, určite sa nevzdávame a naďalej sa budeme pokúšať o organizáciu medzinárodných podujatí. Musíme ešte viac zapracovať na politickom a diplomatickom poli, aby sme promovali basketbal na Slovensku. Potrebujeme čas, v priebehu roka sa nedá všetko zmeniť, ale ideme bojovať ďalej," uviedol pre oficiálnu stránku Slovenskej basketbalovej asociácie generálny sekretár Andrej Kuffa.



Súpermi Slovenska o spoluorganizáciu 41. edície európskeho šampionátu boli Belgicko a Švédsko. Už dávnejšie bolo pri tom oznámené, že v roku 2027 budú hostiť najlepšie tímy Európy, ktorými boli Fínsko a Litva. V prospech rozšírenia organizátorov ME 2027 rozhodol okrem iného záujem o ženský basketbal v oboch krajinách.



Belgicko sa postaralo prednedávnom o nový rekord v rámci kvalifikácie ME, na zápas s Poľskom v Antverpách prišlo 10.614 divákov. Švédsko je v tejto diváckej návštevnosti na tretej pozícii, pred rokom hrali proti Lotyšsku pred 9425 fanúšikmi. "Máme štyroch skvelých organizátorov, ktorí sa postarajú o pamätné podujatie. Ich kombinovaná skúsenosť, vášeň pre hru a záväzok k rastu ženského basketbalu, prinesie v roku 2027 neuveriteľný turnaj," uviedol v oficiálnom stanovisku Jorge Garbajosa prezident európskej sekcie FIBA.



Len druhýkrát v histórii sa ME odohrajú v štyroch rôznych krajinách, budúcoročný šampionát bude v tomto smere premiérou. Hrať sa bude v Česku, Nemecku, Grécku a Taliansko. ME 2027 sú na programe 16. – 27. júla.



"Basketbal je šport s veľkým potenciálom, ktorý si zaslúži výraznejšiu podporu. Organizácia šampionátov ako ME žien 2027 a ME juniorov 2026 môže byť pre Slovensko historickou príležitosťou na zviditeľnenie sa a naštartovanie nových projektov v oblasti športu a cestovného ruchu. Tento šampionát je nielen o športe. Je to jedinečná príležitosť ukázať, že Slovensko dokáže zorganizovať svetovú udalosť na špičkovej úrovni. Chceme posilniť pozíciu našej krajiny ako rešpektovanej športovej destinácie," hovoril prednedávnom minister cestovného ruchu a športu SR Dušan Keketi.