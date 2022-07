Slovensko ovládlo prvé kolo draftu, Slafkovský jednotka, Nemec dvojka

1. kolo draftu 2022:

1. Montreal Canadiens - Juraj SLAFKOVSKÝ (SR/útočník - Ú)

2. New Jersey Devils - Šimon NEMEC (SR/obranca - O)

3. Arizona Coyotes - Logan Cooley (USA/Ú)

4. Seattle Kraken - (Kan./Shane Wright/Ú)

5. Philadelphia Flyers - Cutter Gauthier (USA/Ú)

6. Columbus Blue Jackets (výber získali z Chicaga): David Jiříček (ČR/O)

7. Chicago Blackhawks (výber získali z Ottawy): Kevin Korchinski (Kan./O)

8. Detroit Red Wings - Marco Kasper (Rak./Ú)

9. Buffalo Sabres - Matthew Savoie (Kan./Ú)

10. Anaheim Ducks - Pavel Minťukov (Rus./O)

11. Arizona Coyotes (výber získali zo San Jose): Conor Geekie (Kan./Ú)

12. Columbus Blue Jackets - Denton Mateychuk (Kan./O)

13. Chicago Blackhawks (výber získali z Montrealu cez NY Islanders) - Frank Nazar (USA/Ú)

14. Winnipeg Jets - Rutger McGroarty (USA/Ú)

15. Vancouver Canucks - Jonathan Lekkerimaki (Švéd./Ú)

16. Buffalo Sabres (výber získali z Vegas) - Noah Östlund (Švéd./Ú)

17. Nashville Predators - Joakim Kemell (Fín./Ú)

18. Dallas Stars - Lian Bichsel (Švaj./O)

19. Minnesota Wild (výber získali z Los Angeles) - Liam Öhgren (Švéd./Ú)

20. Washington Capitals - Ivan Mirošničenko (Rus./Ú)

21. Pittsburgh Penguins - Owen Pickering (Kan./O)

22. Anaheim Ducks (výber získali z Bostonu) - Nathan Gaucher (Kan./Ú)

23. St. Louis Blues - Jimmy Snuggerud (USA/Ú)

24. Minnesota Wild - Danila Jurov (Rus./Ú)

25. Chicago Blackhawks (výber získali z Toronta) - Sam Rinzel (USA/O)

26. Montreal Canadiens (výber získali z Calgary) - Filip MEŠÁR (SR/Ú)

27. San Jose Sharks (výber získali z Arizony cez Carolinu a Montreal) - Filip Bystedt (Švéd./Ú)

28. Buffalo Sabres (výber získali z Floridy) - Jiří Kulich (ČR/Ú)

29. Arizona Coyotes (výber získali z Edmontonu) - Maveric Lamoureux (Kan./O)

30. Winnipeg Jets (výber získali z NY Rangers) - Brad Lambert (Fín./Ú)

31. Tampa Bay Lightning - Isaac Howard (USA/Ú)

32. Edmonton Oilers (výber získali z Arizony cez Colorado) - Reid Schaefer (Kan./Ú)







Slovenskí hokejisti draftovaní v 1. kole



Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens), 2022 - 1. miesto

Šimon Nemec (New Jersey Devils), 2022 - 2. miesto

Marián Gáborík (Minnesota Wild), 2000 - 3. miesto

Róbert Petrovický (Hartford Whalers), 1992 - 9. miesto

Boris Valábik (Atlanta Thrashers), 2004 - 10. miesto

Branislav Mezei (New York Islanders), 1999 - 10. miesto

Marián Hossa (Ottawa Senators), 1997 - 12. miesto

Marek Zagrapan (Buffalo Sabres), 2005 - 13. miesto

Marcel Hossa (Montreal Canadiens), 2000 - 16. miesto

Róbert Döme (Pittsburgh Penguins), 1997 - 17. miesto

Andrej Meszároš (Ottawa Senators), 2004 - 23. miesto

Filip Mešár (Montreal Canadiens), 2022 - 26. miesto

Marko Daňo (Columbus Blue Jackets), 2013 - 27. miesto

Kristián Kudroč (NY Islanders), 1999 - 28. miesto

Vladimír Mihálik (Tampa Bay Lightning), 2005 - 30. miesto







Drafty s viac ako jedným Slovákom v 1. kole:



2022: Juraj Slafkovský (1. miesto/Montreal), Šimon Nemec (2./New Jersey), Filip Mešár (26. Montreal)

2005: Marek Zagrapan (13./Buffalo), Vladimír Mihálik (30./Tampa Bay)

2004: Boris Valábik (10./Atlanta, Andrej Meszároš (23./Ottawa)

2000: Marián Gáborík (3. Minnesota), Marcel Hossa (16./Montreal)

1999: Branislav Mezei (10./NY Islanders), Kristián Kudroč (28./NY Islanders)

1997: Marián Hossa (12./Ottawa), Róbert Döme (17./Pittsburgh)



Jednotky draftu od roku 2000



2000 - Rick DiPietro (New York Islanders)

2001 - Iľja Kovaľčuk (Atlanta)

2002 - Rick Nash (Columbus)

2003 - Marc-Andre Fleury (Pittsburgh)

2004 - Alexander Ovečkin (Washington Capitals)

2005 - Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins)

2006 - Erik Johnson (St. Louis)

2007 - Patrick Kane (Chicago)

2008 - Steven Stamkos (Tampa Bay Lightning)

2009 - John Tavares (New York Islanders)

2010 - Taylor Hall (Edmonton)

2011 - Ryan Nugent-Hopkins (Edmonton)

2012 - Nail Jakupov (Edmonton)

2013 - Nathan MacKinnon (Colorado)

2014 - Aaron Ekblad (Florida)

2015 - Connor McDavid (Edmonton)

2016 - Auston Matthews (Toronto)

2017 - Nico Hischier (New Jersey)

2018 - Rasmus Dahlin (Buffalo)

2019 - Jack Hughes (New Jersey)

2020 - Alexis Lafreniere (New York Rangers)

2021 - Owen Power (Buffalo)

2022 - Juraj SLAFKOVSKÝ (Montreal)



Európske jednotky draftu NHL:



1989 - Mats Sundin (Švéd./Quebec Nordiques)

1992 - Roman Hamrlík (ČR/Tampa Bay Lightning)

1999 - Patrik Štefan (ČR/Atlanta Thrashers)

2001 - Iľja Kovaľčuk (Rus./Atlanta Thrashers)

2004 - Alexander Ovečkin (Rus./Washington Capitals)

2012 - Naiľ Jakupov (Rus./Edmonton Oilers)

2017 - Nico Hischier (Švajč./New Jersey Devils)

2018 - Rasmus Dahlin (Švéd./Buffalo Sabres)

2022 - Juraj SLAFKOVSKÝ (SR/Montreal Canadiens)



Hráči draftovaní z 1. pozície na drafte v Montreale (od roku 1980):



Juraj SLAFKOVSKÝ - Montreal Canadiens - 2022

John Tavares - New York Islanders - 2009

Roman Hamrlík - Tampa Bay Lightning - 1992

Mike Modano - Minnesota North Stars - 1988

Joe Murphy - Detroit Red Wings - 1986

Mario Lemieux - Pittsburgh Penguins - 1984

Brian Lawton - Minnesota North Stars - 1983

Gord Kluzak - Boston Bruins - 1982

Dale Hawerchuk - Winnipeg Jets - 1981

Doug Wickenheiser - Montreal Canadiens - 1980

Montreal 8. júla (TASR) - Juraj Slafkovský sa stal historicky prvým Slovákom, ktorého si kluby zámorskej hokejovej NHL vybrali z prvého miesta draftu. V noci na piatok po ňom siahol z najvyššej pozície Montreal Canadiens. Osemnásťročný krídelník tak prekonal doterajší rekord Mariána Gáboríka, ktorého si v roku 2000 vybrala z tretieho miesta Minnesota Wild. Jeho zápis prekonal aj obranca Šimon Nemec, po ktorom siahli z 2. miesta New Jersey Devils. Montreal si v 1. kole po Slafkovskom vybral aj ďalšieho Slováka Filipa Mešára. Arizona získala z 3. miesta amerického centra Logana Cooleyho a až ako štvrtý prišiel na rad preddraftový favorit Shane Wright, ktorý putuje do Seattlu.," povedal Slafkovský priamo v dejisku draftu, montrealskej hale Bell Centre. Vzápätí mu vo videu zablahoželal k prvému miestu a zaželal všetko dobré do kariéry Zdeno Chára. "," povedal Slafkovský.," uviedol po výbere generálny manažér Montrealu Kent Hughes. Výberu Slafkovského z 1. miesta naznačovalo aj jeho štvrtkové rané stretnutie (miestneho času) so zástupcami rekordného víťaza Stanleyho pohára. Podľa agentúry AP na ňom údajne povedal zástupcom klubu, aby vybrali práve jeho. "," povedal Slafkovský pre RTVS.Krátko na to prišiel ďalší slovenský šok, keď pri výbere New Jersey padlo Nemcove meno a ten sa stal najvyššie draftovaným obrancom zo Slovenska. Zároveň je celkovo šiesty bek spod Tatier, ktorého si vybrali kluby NHL v 1. kole a prvý od roku 2005. "S" povedal Nemec priamo v dejisku.Od prvých oficiálnych prognóz pre draft 2022 odborníci pasovali do pozície očakávanej jednotky práve Wrighta. Kanadský útočník však v draftovej sezóne 2021/2022 nežiaril tak, ako skauti predpokladali a do hry o post jednotky sa dostali aj americký útočník Logan Cooley, no najmä Slafkovský. Toho odborníci dlhodobo považovali za adepta na prvú desiatku draftu, no do úvah o najvyššie pozície sa dostal po mimoriadne vydarených ZOH v Pekingu. Na prvej veľkej akcii v drese slovenského tímu pomohol k historickému bronzu 7 gólmi v 7 zápasoch a stal sa najproduktívnejším hráčom aj najlepším strelcom, pričom získal aj prestížne ocenenie pre najužitočnejšieho hráča turnaja. Po návrate do fínskeho klubu TPS Turku pravidelne nastupoval v A-mužstve, s ktorým sa dostal do finále najvyššej súťaže. Na MS vo Fínsku sa opäť zaradil k lídrom slovenského tímu a s 9 bodmi (3+6) bol jeho najproduktívnejší hráč. V TPS nazbieral desať bodov (5+5) v 31 dueloch ZČ, v 18 v play off pridal dva góly a päť asistencií. Slafkovského prognózoval ako jednotku krátko pred draftom renomovaný novinár Bob McKenzie. TASR pripomína, že McKenzie sa v odhade draftovej jednotky nepomýlil ani raz od roku 2009.Nemec sa v rebríčkoch dlhodobo pohyboval okolo 5. miesta. V sezóne 2021/2022 potvrdil, že je už etablovaný v mužskom hokeji, keď štartoval na ZOH aj MS, pričom celú sezónu odohral v prvej obrannej dvojici v Nitre, s ktorou sa dostal do extraligového finále. Za "corgoňov" odohral 39 zápasov v základnej časti a nazbieral 26 bodov (1+25), v play off vyčnieval ešte viac a získal 17 bodov v 19 dueloch (5+12). Na ZOH zaznamenal jednu asistenciu v siedmich stretnutiach, vo 8 dueloch na MS vo Fínsku nazbieral šesť bodov (1+5).," uviedol pre RTVS.Osemnásťročný útočník Mešár odohral uplynulú sezónu v HK Poprad, v 37 dueloch základnej časti nazbieral 16 bodov (8+8), v šiestich stretnutiach play off pridal tri góly a asistenciu. V slovenskej extralige odohral aj predchádzajúcu sezónu a získal 18 bodov (6+12) v 51 štartoch. Vlani reprezentoval Slovensko na juniorskom šampionáte a v príprave si už pripísal štarty aj v Áčku. V preddraftových rebríčkoch sa jeho meno vyskytovalo na pomedzí 1. a 2. kola. MacKenzie ho vo svojej prognóze zaradil na 30. miesto. Mešárovi vo vyhliadkach pre draft nepomohli zdravotné problémy s ramenom, ktoré ho obmedzovali nielen v extralige, ale zmarili mu aj štarty v reprezentačnom tíme do 18 rokov. Fyzicky však zaujal na preddraftovom stretnutí hráčov s vysokou šancou na výber v prvom kole - tzv. draft combine. Absolvoval viacero rozhovorov a priznal, že najväčší záujem cítil z Arizony, Tampy Bay a Buffala. Nakoniec zamieril do Montrealu a stal sa tretím Slovákom v prvom kole, čo je najväčší počet hráčov z krajiny medzi elitnými výbermi. Doteraz sa päťkrát v histórii stalo, že si kluby v prvom kole vybrali dvoch slovenských hokejistov, naposledy v roku 2005. "," uviedol na drafte.Montreal Canadiens mal doteraz päťkrát možnosť voľby z 1. miesta - najviac v histórii NHL. Postupne si z neho vybral prvého brankára draftovaného z najvyššej pozície Garryho Monahana (1963), Michela Plassea (1968), Rejeana Houlea(1969), Guya Lafleura (1971) a Douga Wickenheisera (1980). K nim sa v piatok zaradil prvý Európan - Juraj Slafkovský.Slafkovský a Šimon Nemec sú iba tretí, resp. štvrtí hráči v histórii, ktorí boli draftovaní v 1. kole po tom, čo získali olympijskú medailu. Pred nimi sa to podarilo ruskej dvojici Darius Kasparaitis (5. miesto), Sergej Bautin (17.) v roku 1992 po tom, čo získala zlato na ZOH v Albertville.Až do draftu 2022 platilo, že najvyššie draftovaného útočníka aj obrancu v jednom roku mala iba Kanada. Prekonala to slovenská dvojica Slafkovský - Nemec, ktorá obsadila najvyššie priečky. "," uviedol vo vysielaní RTVS reprezentačný tréner dvadsiatky Ivan Feneš.Kluby si v 1. kole vybrali dokopy 32 hráčov, najväčšie zastúpenie mali tradične Kanada (9 hráčov) a USA (7), štvrté bolo Švédsko (4) a za nimi sa o piate miesto delili s troma výbermi Slovensko a Rusko. Tímy siahli ešte po dvoch Čechov a Fínoch a jednom Rakúšanovi a Švajčiarovi. Z líg boli najúspešnejšie americká USDP a kanadská WHL (po 6), za nimi s tromi hráčmi švédska SHL, fínska Liiga a švédska juniorka. Zo slovenskej i českej extraligy prenikli do prvého kola dvaja hráči.Draft bude pokračovať od druhého kola v piatok o 17.00 SELČ. Kluby si vyberajú hráčov v poradí, ktoré vzniklo na základe výsledkov v uplynulom ročníku NHL a draftovej lotérie. Draft je klasicky rozdelený do 7 kôl a vybraných by malo byť 225 hráčov. Okrem trojice Slafkovský, Nemec a Mešár majú reálnu šancu na draft aj Servác Petrovský, Adam Sýkora i ďalší mladíci. Podľa Centrálneho úradu pre skauting si kluby vyberú 5 až 8 slovenských hráčov. Slovenský draftový rekord z roku 2000, v ktorom zazneli mená 16 hráčov, tak s najväčšou pravdepodobnosťou nepadne.Kluby NHL doteraz draftovali celkovo 175 slovenských hráčov (Petra Hamerlíka a Antona Šťastného dvakrát). Úplne prvý bol v roku 1978 Anton Šťastný, po ktorom siahol klub Philadelphia Flyers. Práve "letci" a New York Rangers doteraz draftovali najviac slovenských hráčov - obaja po 10.