Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
Slovensko po 2. tretine prehráva proti Dánsku 0:1

Na snímke vľavo Martin Faško-Rudáš (Slovensko) a brankár Mads Sögaar (Dánsko) v prípravnom zápase Slovensko – Dánsko pred majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji v Spišskej Novej Vsi v piatok 8. mája 2026. Foto: TASR - Michal Svítok

Dáni išli do vedenia v 12. minúte, keď sa v prečíslení presadil Mathias From.

Autor TASR
Spišská Nová Ves 8. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrávali s Dánskom 0:1 po 2. tretine prípravného zápasu v Spišskej Novej Vsi. Dáni išli do vedenia ešte v 1. tretine, keď Mathias From v 12. minúte skóroval v prečíslení.

prípravný zápas - Fortuna Classic 2026

Slovensko - Dánsko 0:1 po 2. tretine (0:1, 0:0)

Gól: 12. From (Olesen)



Tímy vykorčuľovali na ľad v týchto zostavách:

Slovensko: Hlavaj - Štrbák, Kňažko, Gajdoš, Rosandič, Královič, Petrovický, Radivojevič, Meliško - K. Pospíšil, M. Pospíšil, Sýkora - Faško-Rudáš, Hrivík, Liška - Lacka, Čederle, Cehlárik - Kollár, Minárik, Petrovský - Nauš

Dánsko: Sögaard - Setkov, Bruggisser, K. Larsen, A. Koch, M. Lauridsen, Aabo, Madsen, Baastrup - From, Kjär, Olesen - Russell, A. True, Storm - Schmidt Svejstrup, Wejse, Poulsen - O. True, Scheel, Schultz
