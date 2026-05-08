Slovensko po 2. tretine prehráva proti Dánsku 0:1
Spišská Nová Ves 8. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrávali s Dánskom 0:1 po 2. tretine prípravného zápasu v Spišskej Novej Vsi. Dáni išli do vedenia ešte v 1. tretine, keď Mathias From v 12. minúte skóroval v prečíslení.
prípravný zápas - Fortuna Classic 2026
Slovensko - Dánsko 0:1 po 2. tretine (0:1, 0:0)
Gól: 12. From (Olesen)
Tímy vykorčuľovali na ľad v týchto zostavách:
Slovensko: Hlavaj - Štrbák, Kňažko, Gajdoš, Rosandič, Královič, Petrovický, Radivojevič, Meliško - K. Pospíšil, M. Pospíšil, Sýkora - Faško-Rudáš, Hrivík, Liška - Lacka, Čederle, Cehlárik - Kollár, Minárik, Petrovský - Nauš
Dánsko: Sögaard - Setkov, Bruggisser, K. Larsen, A. Koch, M. Lauridsen, Aabo, Madsen, Baastrup - From, Kjär, Olesen - Russell, A. True, Storm - Schmidt Svejstrup, Wejse, Poulsen - O. True, Scheel, Schultz
