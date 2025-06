Slovensko po úvodnom dni II. divízie ME družstiev na 8. priečke

PORADIE PO 1. DNI (po 20 disciplínach): 1. Nórsko 228, 2. Belgicko 226,5, 3. Slovinsko 214,5, 4. Dánsko 197, 5. Írsko 192, 6. Turecko 182, 7. Rakúsko 177, 8. SLOVENSKO 169,5, 9. Rumunsko 155,5, 10. Srbsko 152, 11. Chorvátsko 148,5, 12. Estónsko 143,5, 13. Izrael 141, 14. Cyprus 134,5, 15. Bulharsko 128, 16. Lotyšsko 115,5



Maribor 28. júna (TASR) - Slovenskej atletickej reprezentácii patri po úvodnom dni II. divízie ME družstiev v slovinskom Maribore 8. priečka v konkurencii 16 tímov so ziskom 169,5 bodu. Emma Zapletalová sa blysla slovenským rekordom vo víťaznom behu na 400 m časom 50,76 sekundy, ďalšie triumfy pridali Patrik Dömötör na 400 m prekážok (49,61) a diaľkar Matúš Blšták, ktorý svoje prvenstvo vyšperkoval osobným rekordom 779 cm. Na medailové pozície sa dostali aj zverenky Kataríny Adlerovej – Viktória Forsterová dosiahla na 100 m tretí najlepší čas a na rovnakej pozícii skončila na 400 m prekážok Daniela Ledecká. Informovala o tom atletika.sk.Zapletalová vyhrala dramatickú štvorstovku v slovenskom rekorde 50,76 sekundy. Zverenka holandského kouča Brama Petersa stiahla z vlastného historického maxima zo 17. júna na Atletickom kritériu SNP v Banskej Bystrici 1,15 sekundy. Dvadsaťpäťročnej Zapletalovej len o stotinku ušiel limit (50,75) na MS v Tokiu. „,” uviedla Zapletalová pre oficiálnu webovú stránku Slovenského atletického zväzu.Prekážkara na 400 m Dömötöra (Slávia STU Bratislava) nevyviedlo z miery ani vyše 10-minútové meškanie, keďže hlavný favorit Turek Akcam „ulial“ štart a chvíľu sa dohadoval s rozhodcami, no napokon ho aj tak diskvalifikovali. „,“ zdôraznil po pretekoch zverenec trénerov Jozefa Gála a Jiřího Kmínka. „.“