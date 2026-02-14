Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 14. február 2026Meniny má Valentín
< sekcia Šport

SLOVENSKO POSTÚPILO DO ŠTVRŤFINÁLE AKO VÍŤAZ B-SKUPINY

.
Na snímke zľava tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Orzságh, Miloš Kelemen (Slovensko), Adam Ružička (Slovensko), Juraj Slafkovský (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v sobotu 14. februára 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Okrem Slovenska majú už istotu priamej účasti vo štvrťfinále favorizovaní Kanaďania ako víťazi A-skupiny.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 14. februára (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia si na ZOH 2026 v Miláne zahrá vo štvrťfinále olympijského turnaja. Tím trénera Vladimíra Országha obsadil prvé miesto v B-skupine pred favorizovanými výbermi Fínska a Švédska, štvrté skončilo domáce Taliansko. Slovákom pomohli k priamemu postupu medzi osem najlepších tímov Fíni, ktorí deklasovali Talianov 11:0 a takisto sú naďalej v hre o štvrťfinále.

Puk zasiahne brvno, keď sa slovenský brankár Samuel Hlavaj snaží zachrániť gól počas zápasu predkola mužského hokejového turnaja medzi Švédskom a Slovenskom na Zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v Taliansku v sobotu 14. februára 2026.
Foto: TASR/AP


Slováci uspeli na základe svojho postavenia v minitabuľke. V nej mali spolu s Fínskom a Švédskom zhodne po tri body, v celkovej tabuľke po šesť, ale SR posunulo na prvú priečku najlepšie skóre spomedzi trojice (7:6). Druhí skončili v skupine Fíni (5:5) a tretie „tri korunky“ s negatívnym skóre 6:7. Fínsko stále môže postúpiť do štvrťfinále ako najlepší tím z druhého miesta, musí však čakať na ďalší vývoj v ostatných skupinách. Ak by Fíni v tabuľke druhých tímov klesli na 2. alebo 3. priečku, čakalo by ich predkolo play off (kvalifikácia o štvrťfinále).

Slovenský tím sa predstaví vo štvrťfinále olympijského turnaja druhýkrát za sebou. Pred štyrmi rokmi sa v Pekingu prebojoval do semifinále, v ktorom nestačil na neskorších olympijských šampiónov Fínov, no vynahradil si to v súboji o 3. miesto, v ktorom získal po triumfe nad Švédskom (4:0) historický bronz. Naposledy sa slovenský výber dostal medzi osem najlepších tímov ako víťaz svojej skupiny práve na olympiáde v Taliansku. V roku 2006 vyhral v Turíne skupinu v konkurencii Ruska, Švédska, USA, Kazachstanu a Lotyšska so stopercentnou bilanciou - piatimi víťazstvami. Výborne rozbehnutý turnaj sa však pre nich skončil trpkým sklamaním po tom, čo vo štvrťfinále nezvládol tím trénera Františka Hossu federálne derby s Českom, ktorému podľahol 1:3.

Slovenský Juraj Slafkovský na konci zápasu predkola mužského hokejového turnaja medzi Švédskom a Slovenskom na Zimných olympijských hrách 2026 v Miláne, Taliansko, v sobotu 14. februára 2026.
Foto: TASR/AP


Slováci začali turnaj v Miláne prekvapivým triumfom nad Fínskom 4:1. Nasledovalo víťazstvo nad Talianskom (3:2) a na postup im stačilo prehrať so Švédskom maximálne o dva góly v kombinácii s očakávaným víťazstvom Fínska nad Talianskom. Postupový gól Slovenska zaznamenal v záverečnej minúte duelu proti „Tre Kronor“ útočník Dalibor Dvorský, ktorý doklepol za chrbát Jacoba Markströma strelu Juraja Slafkovského.

Okrem Slovenska majú už istotu priamej účasti vo štvrťfinále favorizovaní Kanaďania ako víťazi A-skupiny. Osemfinále sa vyhne aj najlepší tím z „céčka“, v ktorom je hlavným favoritom výber USA s jedným triumfom a dvoma zápasmi pred sebou. Trio doplní najlepší druhý tím a zvyšných osem mužstiev čakajú osemfinálové súboje.

Slovenský brankár Samuel Hlavaj (vľavo) oslavuje so svojím spoluhráčom Jurajom Slafkovským koniec zápasu predkola mužského hokejového turnaja medzi Švédskom a Slovenskom na Zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v Taliansku v sobotu 14. februára 2026.
Foto: TASR/AP


ZOH 2026 - hokej, B-skupina

Fínsko - Taliansko 11:0 (3:0, 3:0, 5:0)

Góly: 7. Aho (Rantanen, Lehkonen), 10. Granlund (Rantanen, Heiskanen), 11. Kakko (Mikkola, Ristolainen), 25. Kiviranta (Mikkola, Ristolainen), 28. Kakko (Luostarinen), 38. Granlund (Kakko, Luostarinen), 42. Heiskanen (Rantanen), 42. Lehkonen (Teräväinen), 44. Aho (Lehkonen, Jokiharju), 54. Armia (Haula), 58. Kiviranta (Armia, Haula). Rozhodcovia: Holm (Švéd.), McCauley (Kan.) - Ankerstjerne (Dán.), MacPherson (Kan.), vylúčení: 0:4 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 11.508 divákov.

Fínsko: Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Matinpalo, Määttä, Lehtonen, Jokiharju – Rantanen, Hintz, Tolvanen – Teräväinen, Aho, Lehkonen – Kakko, Granlund, Luostarinen – Armia, Haula, Kiviranta

Taliansko: Clara (41. Fadani) – Larkin, Trivellato, Pietroniro, Zanatta, DiTomaso, Glira, Seed, Di Perna – Gazley, Bradley, Zanetti – De Luca, Frycklund, Saracino – Petan, Mantenuto, Frigo – Purdeller, Kostner, Morin
i



Fíni pristúpili zodpovedne k zápasu, ktorý mimoriadne zaujímal najmä slovenských priaznivcov. „Suomi“ vybavili duel troma gólmi v prvej tretine. Ako prvý prekonal brankára Claru center druhej formácie Aho, ku ktorému sa pridali Granlund a Kakko. Severania nepoľavili ani v prostrednej časti a po presných zásahoch Kivirantu, Kakka a Granlunda mali na konte už tucet gólov. Claru do tretieho dejstva vystriedal Fadani, ale ani on nezastavil s chuťou hrajúceho favorita. Fíni pridali ďalší päť gólov a výrazne sa priblížili k prvenstvu medzi tímami umiestnenými na 2. mieste. V tretej tretine skórovali Heiskanen, Lehkonen, druhýkrát v zápase Aho, Armia a demoláciu outsidera zakončil druhým presným zásahom Kiviranta.

Na snímke brankár Talianska Damian Clara počas zápasu B-skupiny Fínsko – Taliansko na zimných olympijských hrách v Miláne 14. februára 2026.
Foto: TASR/AP


konečná tabuľka B-skupiny:

1. SLOVENSKO 3 2 0 0 1 10:8 6*

2. Fínsko 3 2 0 0 1 16:5 6

3. Švédsko 3 2 0 0 1 11:9 6

4. Taliansko 3 0 0 0 3 4:19 0

* - priamy postup do štvrťfinále
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 14. februára

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

ONLINE ZOH 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

Macron vyzval na nastavenie pravidiel spolužitia s Ruskom