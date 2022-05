Slovensko postúpilo do štvrťfinále po víťazstve 7:1 nad Dánskom

Na snímke vpravo brankár Adam Húska (Slovensko) a vľavo Frederik Storm (Dánsko) v zápase A-skupiny Slovensko - Dánsko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 24. mája 2022 v Helsinkách. Foto: TASR - Martin Baumann

MS A-skupina (Helsinki):

Slovensko - Dánsko 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)



Góly: 10. Tatar (Krištof), 20. Tatar (Krištof), 22. Regenda (Slafkovský, Nemec), 33. Rosandič (Lunter, Nemec), 39. Slafkovský (Krištof), 59. Nemec (Takáč), 60. Regenda (Nemec, Lantoši) - 48. Blichfeld (M. Lauridsen, Ehlers). Rozhodovali: MacFarlane, Rekucki (obaja USA) – Sormunen (Fín.), van Oosten (Kan.), vylúčení: 4:4 na 2 min., navyše M. Lauridsen (Dán.) 10 min. OT za nešp. správanie, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 3084 divákov.



Slovensko: Húska - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Rosandič, Gachulinec, Jánošík - Tatar, Krištof, Slafkovský - Regenda, Roman, Takáč - Lantoši, Tamáši, Liška - Sýkora, Kollár, Lunter

Dánsko: Dahm - M. Lauridsen, Lassen, Kristensen, Jensen Aabo, N. Jensen, Larsen, M. Jensen - Bau Hansen, Nielsen, Ehlers - Aagaard, Regin, Storm - Blichfeld, Wejse, Bjorkstrand - Asperup, Jakobsen, Poulsen

Na snímke sprava strieľa gól Juraj Slafkovský (Slovensko), Jesper Aabo Jensen a brankár Sebastian Dahm (obaja Dánsko) v zápase A-skupiny Slovensko - Dánsko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 24. mája 2022 v Helsinkách. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke vľavo Pavol Regenda (Slovensko) oslavuje so spoluhráčmi tretí gól v zápase A-skupiny Slovensko - Dánsko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 24. mája 2022 v Helsinkách. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke vpravo v pozadí Pavol Regenda (Slovensko) strieľa tretí gól v zápase A-skupiny Slovensko - Dánsko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 24. mája 2022 v Helsinkách. Foto: TASR - Martin Baumann

Hlas (zdroj: RTVS):

Miloš Roman, útočník SR: "Podali sme zodpovedný výkon. Tomáš Tatar nás naštartoval, v druhej tretine sa Dáni po štvrtom góle položili. Hrali sme dobre celých 60 minút. Kontrolovali sme zápas, triumf je zaslúžený. Môžeme sa pozerať na to, čo bude ďalej."

Šimon Nemec, obranca SR: "Prežívame veľké emócie. Sme veľmi radi, že sme dnešný zápas takto zvládli. Rozhodlo nastavenie v našich hlavách. Nemali sme na výber, museli sme vyhrať. Išli sme do toho naplno. Dáni mali ťažší program, v nohách mali zápas s Kanadou. My sme na nich vybehli. Sme radi, že sme si postup vybojovali sami, hoci Kanada určite získa nejaké body s Francúzskom. Výsledok 7:1 je pekný a môžeme sa od neho odraziť."

Michal Krištof, útočník SR: "Zvládli sme to ako veľký a skúsený tím. Počas turnaja sme každý zápas boli lepší a lepší. Dnes sme hrali jeden za druhého. Dáni nám od začiatku nestíhali. Bolo vidieť, že majú za sebou ťažký zápas. Vedeli sme, že keď nahodíme puk do útočného pásma, tak ho vybojujeme a dokorčuľujeme my. Z toho sme aj dali nejaké góly. Najmä v pohybe sme boli lepší."





Helsinki 24. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti postúpili do štvrťfinále MS vo Fínsku. Rozhodli o tom po víťazstve 7:1 nad Dánskom vo svojom poslednom zápase v základnej A-skupine, ktorý bol zároveň priamy súboj o posledné postupové miesto zo skupiny.Slováci zamierili za presvedčivým víťazstvom vydarenou prvou tretinou, v ktorej strelil kapitán Tomáš Tatar dva góly, čím potvrdil ich prevahu. Tá bola ešte markantnejšia v druhej časti, v ktorej Pavol Regenda, Mislav Rosandič a Juraj Slafkovský zvýšili slovenský náskok na 5:0. Po presilovkovom góle Dánov v 48. minúte sa ešte v závere zápasu v presilovkách presadili Šimon Nemec a druhýkrát v zápase Pavol Regenda.Slovensko sa v pozícii štvrtého tímu A-skupiny stretne v Tampere s víťazom B-skupiny. Na jej čele boli po siedmich odohratých zápasoch Švédi, no domáci Fíni za nimi zaostávali o dva body a pred sebou mali večerný (od 19.20 SELČ) duel s Českom.Dáni sa na kľúčový zápas proti Slovensku naladili pondelňajším víťazstvom nad Kanadou (3:2), no v prvej tretine herne aj pohybom zaostávali za slovenským tímom. Ten sa od úvodných striedaní snažil o ofenzívny hokej a zároveň bez väčších problémov čelil ofenzívnym snahám Dánov. Brankár Húska bol dlho bez zákroku a napokon čelil v prvej tretine iba trom pokusom. Slováci išli do vedenia v polovici úvodnej časti. Krištof vyhral buly v útočnom pásme pre Tatara, ktorého strelu ešte tečoval dánsky obranca a Dahm nestihol zareagovať - 1:0. V 17. minúte sa Dáni počas signalizácie trestu usadili v pásme, Slováci však situáciu zvládli bez inkasovaného gólu rovnako ako následné oslabenie, v ktorom tím podržal pohotový Húska. Už počas hry piatich proti piatim, 22 sekúnd pred prvou prestávkou, vyšiel Slovákom rýchly protiútok, v ktorom Krištof uvoľnil nepokrytého Tatara a slovenský kapitán blafákom prekonal Dahma - 2:0.Gól "do šatne" upevnil sebavedomie Slovákov, ktorý si ho zvýšili v úvode druhej časti tretím gólom. Prvú presilovku svojho tímu využil v jej závere Regenda, keď zblízka dorazil strelu Nemca - 3:0. Ramsayho zverenci boli v hernej pohode, bez problémov zvládli ďalšie oslabenie, v ktorom mohol Liška zvýšiť slovenský náskok. Dáni v prostrednej časti zvýšili početnosť streľby, za výrazného gólového manka častejšie otvárali defenzívu, avšak bez želaného efektu. Naopak, v 33. minúte pridali Slováci štvrtý presný zásah. Obranca Rosandič dosiahol svoj prvý gól na MS, keď jeden z dánskych obrancov tečoval jeho strelu za Dahma - 4:0. Dáni neprekvapili slovenskú obranu ani v následnej presilovke, keď druhýkrát v priebehu druhej tretiny sedel na trestnej lavici obranca Grman. Slováci boli aktívni aj v napádaní súpera v rozohrávke, z čoho vyplynul piaty gól. Krištof vybojoval puk pre Slafkovského, ktorý sa natlačil k bránke a zblízka prekonal Dahma - 5:0.Slováci sa v úvode tretej tretiny nehrnuli do ofenzívy a skôr sa sústredili na stráženie presvedčivého náskoku. Dáni sa dostali k niekoľkým strelám a Húsku prvýkrát prekonali v 48. minúte. Regenda hral so zlomenou hokejkou, dostal menší trest a presilovkový tlak Dánov zavŕšil Blichfeld - 5:1. V 54. minúte mohol Nemec zvýšiť slovenský náskok, ale zblízka neprekonal dánskeho brankára. O štyri minúty sa Slováci dostali k druhej presilovke, v ktorej sa usadili v pásme a najmä Tatar viackrát ohrozil Dahma, ale bez gólového úspechu. Podarilo sa to až obrancovi Nemcovi, ktorý už po návrate vylúčeného Kristensena prvým gólom na MS upravil na 6:1. Dáni si po góle vybrali trénerskú výzvu v domnení Tatarovej prihrávky rukou, neuspeli a následne dostali trest za zdržovanie hry. V presilovke Regenda prestrelil Dahma a svojím štvrtým gólom na MS uzavrel na 7:1.1. Švajčiarsko 7 6 1 0 0 34:15 20*2. Nemecko 7 5 0 1 1 26:20 16*3. Kanada 6 4 0 0 2 27:17 12*4. SLOVENSKO 7 4 0 0 3 23:19 12*5. Dánsko 7 4 0 0 3 18:18 126. Francúzsko 6 1 1 0 4 10:17 57. Kazachstan 7 1 0 0 6 19:31 38. Taliansko 7 0 0 1 6 12:32 1***-istý postup do štvrťfinále**-zostup do A-skupiny I. divízie MS