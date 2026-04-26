Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. apríl 2026Meniny má Jaroslava
< sekcia Šport

Slovensko prehralo s JAR 9:10 a skončilo na 14. mieste

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovensko - JAR 9:10 (1:4, 1:3, 5:1, 2:2).

Autor TASR
Gzira 26. apríla (TASR) - Slovenské vodné pólistky obsadili konečné 14. miesto v II. divízii Svetového pohára. Rozhodla o tom ich tesná prehra v záverečnom zápase na turnaji s Juhoafrickou republikou 9:10. Slovenky tak zostali na turnaji v maltskej Gzire bez víťazstva.



II. divízia Svetového pohára - ženy

o 13. miesto:

Slovensko - JAR 9:10 (1:4, 1:3, 5:1, 2:2)
