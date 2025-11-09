Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovensko prehralo v druhom prípravnom zápase so Slovinskom 3:4

Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Slováci sa pripravujú na februárovú kvalifikáciu o postup na majstrovstvá sveta.

Autor TASR
Trenčín 9. novembra (TASR) - Slovenská mužská florbalová reprezentácia neuspela v Trenčíne v druhom prípravnom stretnutí so Slovinskom. Po sobotňajšom víťazstve 6:3 nad týmto súperom s ním v nedeľu prehrala 3:4. Slováci sa pripravujú na februárovú kvalifikáciu o postup na majstrovstvá sveta.



prípravný zápas - sumár:

SLOVENSKO - Slovinsko 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Góly: 21. Nôta, 31. Batkovič, 60. Gajdoš - 8. Bogataj, 28. a 60. Sardi, 49. Kohne
